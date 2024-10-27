Вест-Хэм – МЮ – 2:1. Конец для тен Хага? Видео голов и обзор
27-го октября состоялся матч 9-го тура АПЛ
Похоже, что руководству «Манчестер Юнайтед» уже следует задуматься над следующим тренером команды, ведь Эрик тен Хаг до сих пор не может улучшить ее результаты.
В матче с «Вест Хэмом» красно-белым была нужна победа, но в итоге команда упустила даже ничью.
Сначала Крисенсио Саммервилл забил за хозяев поля, а затем Каземиро сравнял счет.
Все, что нужно было «красным дьяволам», - это не пропустить в компенсированное время, но Джеррод Боуэн был другого мнения. В итоге поражение 2:1, и «Манчестер Юнайтед» опускается на 14-ю позицию.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ
Победа «бело-синих» делает их досрочными чемпионами и отправляет Пушича в отставку?