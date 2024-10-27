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Вест Хэм
27.10.2024 16:00 – FT 2 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
27 октября 2024, 20:28 |
254
0

Вест-Хэм – МЮ – 2:1. Конец для тен Хага? Видео голов и обзор

27-го октября состоялся матч 9-го тура АПЛ

27 октября 2024, 20:28 |
254
0
Вест-Хэм – МЮ – 2:1. Конец для тен Хага? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Похоже, что руководству «Манчестер Юнайтед» уже следует задуматься над следующим тренером команды, ведь Эрик тен Хаг до сих пор не может улучшить ее результаты.

В матче с «Вест Хэмом» красно-белым была нужна победа, но в итоге команда упустила даже ничью.

Сначала Крисенсио Саммервилл забил за хозяев поля, а затем Каземиро сравнял счет.

Все, что нужно было «красным дьяволам», - это не пропустить в компенсированное время, но Джеррод Боуэн был другого мнения. В итоге поражение 2:1, и «Манчестер Юнайтед» опускается на 14-ю позицию.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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