Стало известно, когда Цыганков вернется к тренировкам с Жироной

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков почти восстановился от травмы.Как сообщает издание Comuniate, уже в ближайшее время украинец вернется в общую группу.

По сообщению источника, украинец вернется к тренировкам в начале ноября.В начале октября 26-летний украинец получил травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

В нынешнем сезоне Цыганков провел всего восемь матчей. В активе украинца один гол и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что в «Жироне» не думают об увольнении главного тренера, несмотря на провальный старт сезона.