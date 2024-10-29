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Испания
29 октября 2024, 12:34 |
139
0

Стало известно, когда Цыганков вернется к тренировкам с Жироной

Виктор должен вернуться уже в начале ноября

29 октября 2024, 12:34 |
139
0
Стало известно, когда Цыганков вернется к тренировкам с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков почти восстановился от травмы.Как сообщает издание Comuniate, уже в ближайшее время украинец вернется в общую группу.

По сообщению источника, украинец вернется к тренировкам в начале ноября.В начале октября 26-летний украинец получил травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

В нынешнем сезоне Цыганков провел всего восемь матчей. В активе украинца один гол и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что в «Жироне» не думают об увольнении главного тренера, несмотря на провальный старт сезона.

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник
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