Тренер вне опасности. В Жироне оценили неудачный старт сезона

По информации испанских СМИ, неудачная первая часть сезона «Жироны» не будет стоить работы наставнику Мичелу. Клуб верит в тренера, но отмечает проблемы в команде.

Сейчас травмированы 10 игроков основного состава, в том числе лидеры Виктор Цыганков, Ориоль Ромеу, Абель Руис и другие.

Сообщается, что в клубе намерены оценить работу тренерского штаба в плане нагрузок для футболистов. Испанские СМИ называют ситуацию «Жироны» с травмированными критической.

Хотя менеджмент понимает, что команда впервые получила календарь, когда приходится играть матчи Лиги чемпионов в середине недели.

«Жирона» проиграла два из трех матчей основного этапа Лиги чемпионов, а в Ла Лиге потерпела пять поражений за 11 туров и идет на 13-й позиции.