Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер вне опасности. В Жироне оценили неудачный старт сезона
Испания
28 октября 2024, 17:53 | Обновлено 28 октября 2024, 18:10
259
0

Тренер вне опасности. В Жироне оценили неудачный старт сезона

Мичела увольнять не собираются

28 октября 2024, 17:53 | Обновлено 28 октября 2024, 18:10
259
0
Тренер вне опасности. В Жироне оценили неудачный старт сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

По информации испанских СМИ, неудачная первая часть сезона «Жироны» не будет стоить работы наставнику Мичелу. Клуб верит в тренера, но отмечает проблемы в команде.

Сейчас травмированы 10 игроков основного состава, в том числе лидеры Виктор Цыганков, Ориоль Ромеу, Абель Руис и другие.

Сообщается, что в клубе намерены оценить работу тренерского штаба в плане нагрузок для футболистов. Испанские СМИ называют ситуацию «Жироны» с травмированными критической.

Хотя менеджмент понимает, что команда впервые получила календарь, когда приходится играть матчи Лиги чемпионов в середине недели.

«Жирона» проиграла два из трех матчей основного этапа Лиги чемпионов, а в Ла Лиге потерпела пять поражений за 11 туров и идет на 13-й позиции.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
Левандовски оформил самый быстрый дубль в «Эль Класико» с 1965-го
ВИДЕО. В Испании вратарь совершил два невероятных сейва
Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 октября 2024, 20:32 7
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ 2024/25

«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ
Футбол | 28 октября 2024, 13:09 22
«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ
«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ

Спортивный директор «Шахтера» будет делать анализ после 8 матчей

Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро за увольнение
Футбол | 28.10.2024, 17:49
Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро за увольнение
Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро за увольнение
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Футбол | 28.10.2024, 00:31
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Футбол | 28.10.2024, 16:21
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
28.10.2024, 00:01 2
Бокс
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
26.10.2024, 23:56 118
Футбол
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
27.10.2024, 11:23 5
Футбол
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
27.10.2024, 23:40 7
Футбол
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
27.10.2024, 09:25
Бокс
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
27.10.2024, 00:34 3
Футбол
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
28.10.2024, 05:05 11
Футбол
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
26.10.2024, 23:23
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем