Реал рассматривает увольнение Анчелотти. Его может заменить легенда клуба
У Альваро Арбелоа есть шанс занять место итальянца
Руководство мадридского «Реала» может уволить итальянского тренера Карло Анчелотти из-за позорного поражения в принципиальном матче 11-го тура Ла Лиги против каталонской «Барселоны» (0:4). Об этом сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, на данный момент боссы королевского клуба ищут варианты, чтобы оживить игру команды. В случае отставки 65-летнего итальянца на его место могут поставить легендарного в прошлом футболиста Альваро Арбелоа, который пока имеет опыт тренерской работы только с юношескими командами «сливочных».
Сейчас под руководством Карло Анчелотти мадридский «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 11 матчах лиги. В Лиге чемпионов клуб имеет 6 зачетных пунктов после 3 туров.
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