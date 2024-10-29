Реал рассматривает увольнение Анчелотти. Его может заменить легенда клуба

Руководство мадридского «Реала» может уволить итальянского тренера Карло Анчелотти из-за позорного поражения в принципиальном матче 11-го тура Ла Лиги против каталонской «Барселоны» (0:4). Об этом сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, на данный момент боссы королевского клуба ищут варианты, чтобы оживить игру команды. В случае отставки 65-летнего итальянца на его место могут поставить легендарного в прошлом футболиста Альваро Арбелоа, который пока имеет опыт тренерской работы только с юношескими командами «сливочных».

Сейчас под руководством Карло Анчелотти мадридский «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 11 матчах лиги. В Лиге чемпионов клуб имеет 6 зачетных пунктов после 3 туров.