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  4. Реал рассматривает увольнение Анчелотти. Его может заменить легенда клуба
Испания
29 октября 2024, 11:41 |
1612
0

Реал рассматривает увольнение Анчелотти. Его может заменить легенда клуба

У Альваро Арбелоа есть шанс занять место итальянца

29 октября 2024, 11:41 |
1612
0
Реал рассматривает увольнение Анчелотти. Его может заменить легенда клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Руководство мадридского «Реала» может уволить итальянского тренера Карло Анчелотти из-за позорного поражения в принципиальном матче 11-го тура Ла Лиги против каталонской «Барселоны» (0:4). Об этом сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, на данный момент боссы королевского клуба ищут варианты, чтобы оживить игру команды. В случае отставки 65-летнего итальянца на его место могут поставить легендарного в прошлом футболиста Альваро Арбелоа, который пока имеет опыт тренерской работы только с юношескими командами «сливочных».

Сейчас под руководством Карло Анчелотти мадридский «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 11 матчах лиги. В Лиге чемпионов клуб имеет 6 зачетных пунктов после 3 туров.

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Альваро Арбелоа Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу отставка назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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