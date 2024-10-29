Мората – о Золотом мяче Родри: «История испанского футбола»
Форвард сборной Испании поздравил своего земляка
Форвард «Милана» и сборной Испании Альваро Мората отреагировал на признание полузащитника Родри лучшим игроком мира.
Альваро поздравил новоиспеченного обладателя Золотого мяча и отметил, что сейчас пишется история футбола Испании.
«Поздравляю Родри, в конце концов, тебе не было необходимости пользоваться социальными сетями, потому что ты лучший. Золотой мяч!!!! Наслаждайся этим, потому что ты этого заслуживаешь! История испанского футбола», – написал Мората.
Ранее сообщалось, что свое недовольство касательно победы испанца высказал бразильский форвард Ришарлисон.
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