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29 октября 2024, 11:58 | Обновлено 29 октября 2024, 12:17
224
0

Мората – о Золотом мяче Родри: «История испанского футбола»

Форвард сборной Испании поздравил своего земляка

29 октября 2024, 11:58 | Обновлено 29 октября 2024, 12:17
224
0
Мората – о Золотом мяче Родри: «История испанского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората и Родри

Форвард «Милана» и сборной Испании Альваро Мората отреагировал на признание полузащитника Родри лучшим игроком мира.

Альваро поздравил новоиспеченного обладателя Золотого мяча и отметил, что сейчас пишется история футбола Испании.

«Поздравляю Родри, в конце концов, тебе не было необходимости пользоваться социальными сетями, потому что ты лучший. Золотой мяч!!!! Наслаждайся этим, потому что ты этого заслуживаешь! История испанского футбола», – написал Мората.

Ранее сообщалось, что свое недовольство касательно победы испанца высказал бразильский форвард Ришарлисон.

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Альваро Мората Родри Золотой мяч
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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