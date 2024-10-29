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29 октября 2024, 09:50 | Обновлено 29 октября 2024, 10:09
1957
7

Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча

Ришарлисон публично поддержал Винисиуса Жуниора

29 октября 2024, 09:50 | Обновлено 29 октября 2024, 10:09
1957
7
Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон и Винисиус Жуниор

Игрок «Тоттенхэма», а также сборной Бразилии, Ришарлисон решил поддержать товарища по национальной команде Винисиуса Жуниора после церемонии Золотого мяча.

Нападающий недоволен решением наградить Золотым мячом испанца Родри. Футболист уверен, что вингер сливочных заслужил на победу в номинации.

К слову, Винисиус вместе с командой так и не приехали на церемонию.

«Все мы, кто живет футболом, с нетерпением ждем индивидуальных наград каждый сезон. Сегодня все бразильцы, которые любят футбол, проснулись, ожидая увидеть, как еще один игрок из нашей страны получит награду лучшего в мире после столь долгого перерыва. К сожалению, из-за критериев, которые никто не может понять, награда не пришла.

И не поймите меня неправильно, Родри – игрок, который заслуживает быть среди лучших. Но то, что Вини не выиграл Золотой мяч, было позором, и единственный, кто сегодня проиграл, это футбол.

Я помню, как Вини говорил, что мечтает увидеть, как вся Бразилия болеет за него. И этот день был сегодня! Ты гигант и лучший в мире, малыш! И никакой трофей этого не изменит. Двигайся вперед и никогда не останавливайся! Мы все вместе!», – сказал Ришарлисон.

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Ришарлисон Винисиус Жуниор Родри Золотой мяч
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 7
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Serhii P.
Кожна жаба хвалить своє болото. А ну розкажи нам, Рішарлісон, про ваші з Віні досягнення у складі збірної Бразилії останніми роками, зокрема на Копа Америка-2024. У групі одна перемога в 3-х матчах, а далі виліт у першому раунді плей-офф. Ігруни хрєнові.
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+4
hater of haters
Поносіус дуже провокативна та неврівноважена істота. Можливо, і це зіграло свою роль🤔
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+1
gravs
думаю до мяча нада еще поработать, по последней игре с Барсой все очень плохо...Месси такие моменти решал как семечки
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+1
T-800
Бразилия без ЧМ уже которое десятилетие ...
а у ЛФК по_прежнему 1 ЗМ
Парадоксы ...
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0
T-800
кто бы мог подумать в 2007, что Бразилия лет на 20-25 останется без ЗМ ...
как и Милан без КЕЧ/ЛЧ на такой же термин, +/- ...
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0
mini.f
Главный "претендерт" на ЗМ показал себя во всей красе в матче с Барселоной - это был последний гвоздь в крышку его надежд на получение ЗМ.... Бог не фраер, все видит...
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-1
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