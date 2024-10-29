Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча

Игрок «Тоттенхэма», а также сборной Бразилии, Ришарлисон решил поддержать товарища по национальной команде Винисиуса Жуниора после церемонии Золотого мяча.

Нападающий недоволен решением наградить Золотым мячом испанца Родри. Футболист уверен, что вингер сливочных заслужил на победу в номинации.

К слову, Винисиус вместе с командой так и не приехали на церемонию.

«Все мы, кто живет футболом, с нетерпением ждем индивидуальных наград каждый сезон. Сегодня все бразильцы, которые любят футбол, проснулись, ожидая увидеть, как еще один игрок из нашей страны получит награду лучшего в мире после столь долгого перерыва. К сожалению, из-за критериев, которые никто не может понять, награда не пришла.

И не поймите меня неправильно, Родри – игрок, который заслуживает быть среди лучших. Но то, что Вини не выиграл Золотой мяч, было позором, и единственный, кто сегодня проиграл, это футбол.

Я помню, как Вини говорил, что мечтает увидеть, как вся Бразилия болеет за него. И этот день был сегодня! Ты гигант и лучший в мире, малыш! И никакой трофей этого не изменит. Двигайся вперед и никогда не останавливайся! Мы все вместе!», – сказал Ришарлисон.