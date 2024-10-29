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29 октября 2024, 15:09 | Обновлено 29 октября 2024, 15:16
137
0

ПАКЕТА – о Винисиусе: «Болею за тебя больше, чем за свои победы»

Бразильский полузащитник поддержал своего товарища после церемонии Золотого мяча

29 октября 2024, 15:09 | Обновлено 29 октября 2024, 15:16
137
0
ПАКЕТА – о Винисиусе: «Болею за тебя больше, чем за свои победы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета и Винисиус Жуниор

Игрок «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета публично поддержал Винисиуса Жуниора после церемонии вручения Золотого мяча.

Вингер мадридского Реала занял второе место в списке, тогда как испанец Родри стал обладател престижной индивидуальной награды.

К слову, столичный клуб Испании не присутствовал на церемонии.

«Просто чтобы ты знала, что я горжусь тем, что я твой друг, что я восхищаюсь тобой и болею за тебя больше, чем свои победы! Что я восхищаюсь твоей историей и тем, кем ты стал! Ты лучший, даже если люди говорят иначе! Я люблю тебя, и мы ближе, чем когда-либо! Вперед и вверх», – написал Пакета.

Также позитивно высказался о Винисиусе нападающий Ришарлисон, который осудил организаторов и судей Золотого мяча.

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Лукас Пакета Винисиус Жуниор Золотой мяч Родри Ришарлисон
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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