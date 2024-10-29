Беллингем – первый англичанин с 2005 года в топ-3 кандидатов на Золотой мяч
Последними претендентами из Англии на трофей были Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал первым англичанином с 2005 года, вошедшим в тройку кандидатов на вручение Золото мяча.
Джуд занял третье место в рейтинге на вручение индивидуальной престижной награды. Второй – одноклубник Беллингема бразилец Винисиус Жуниор. Обладателем Золотого мяча стал испанец с «Манчестера Сити» Родри.
В последний раз представитель Англии входил в топ-3 претендентов на трофей в 2005 году. Тогда в списке оказались два английских полузащитника – Фрэнк Лэмпард («Челси») и Стивен Джеррад («Ливерпуль»). Однако в том году победителем стал игрок «Барселоны» Роналдиньо.
Напомним, что мадридский «Реал» бойкотировал церемонию Золотого мяча.
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