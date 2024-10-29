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29 октября 2024, 01:13 | Обновлено 29 октября 2024, 01:44
261
0

АНЧЕЛОТТИ: Хочу поблагодарить моих игроков, больше всего – Вини и Карвахаля

Главный тренер Реала отреагировал на победу в номинации лучшего тренера 2024 года

29 октября 2024, 01:13 | Обновлено 29 октября 2024, 01:44
261
0
АНЧЕЛОТТИ: Хочу поблагодарить моих игроков, больше всего – Вини и Карвахаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Карло Анчелотти

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Что касается лучшего тренера мира, то им стал Карло Анчелотти – наставник мадридского Реала.

В своих социальных сетях Анчелотти отреагировал на победу в номинации:

«Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего – Вини и Карвахаля», – написал Карло.

Винисиус Жуниор в рейтинге ЗМ-2024 стал вторым, Джуд Беллингем – третьим, а Дани Карвахаль – четвертым.

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Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Дани Карвахаль Реал Мадрид Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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