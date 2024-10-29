АНЧЕЛОТТИ: Хочу поблагодарить моих игроков, больше всего – Вини и Карвахаля

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Что касается лучшего тренера мира, то им стал Карло Анчелотти – наставник мадридского Реала.

В своих социальных сетях Анчелотти отреагировал на победу в номинации:

«Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего – Вини и Карвахаля», – написал Карло.

Винисиус Жуниор в рейтинге ЗМ-2024 стал вторым, Джуд Беллингем – третьим, а Дани Карвахаль – четвертым.