ФОТО. Боже, как я вас люблю! Свитолина поразила новыми кадрами
Украинская теннисистка не перестаёт радовать своей красотой
Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новые снимки с фотосессии для журнала «L’Officiel Ukraine».
«Осенний наряд», – подписала пост Элина.
При этом Свитолина опубликовала три новых фото, на каждом из которых она – в новом образе.
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Фолловеры задарили звезду тенниса комплиментами: «Боже, как я вас люблю!», «Вау, красуня!», «Изящная» и так далее.
Напомним, что мы уже публиковали первую часть фотосета, которым любезно поделилась Свитолина.
В сентябре Элина перенесла операцию на ноге и досрочно завершила текущий сезон. Украинка вынуждена была носить ортез.
17 октября украинка опубликовала видео в своем Instagram, на котором показала, как делает первые шаги после хирургического вмешательства.
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