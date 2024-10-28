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28 октября 2024, 02:55 |
174
0

ФОТО. Боже, как я вас люблю! Свитолина поразила новыми кадрами

Украинская теннисистка не перестаёт радовать своей красотой

28 октября 2024, 02:55 |
174
0
ФОТО. Боже, как я вас люблю! Свитолина поразила новыми кадрами
Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новые снимки с фотосессии для журнала «L’Officiel Ukraine».

«Осенний наряд», – подписала пост Элина.

При этом Свитолина опубликовала три новых фото, на каждом из которых она – в новом образе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фолловеры задарили звезду тенниса комплиментами: «Боже, как я вас люблю!», «Вау, красуня!», «Изящная» и так далее.

Напомним, что мы уже публиковали первую часть фотосета, которым любезно поделилась Свитолина.

В сентябре Элина перенесла операцию на ноге и досрочно завершила текущий сезон. Украинка вынуждена была носить ортез.

17 октября украинка опубликовала видео в своем Instagram, на котором показала, как делает первые шаги после хирургического вмешательства.

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Элина Свитолина фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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