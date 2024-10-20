Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для журнала L’Officiel Ukraine.

«Люблю свою осеннюю обложку», – написала Элина под кадрами фотосессии.

В сентябре Элина перенесла операцию на ноге и досрочной завершила текущий сезон. Украинка была вынуждена носить ортез.

17 октября украинка опубликовала видео в своем Instagram, на котором показала, как делает первые шаги после хирургического вмешательства.

ФОТО. Раздала стиль. Свитолина зажгла в фотосессии для L’Officiel Ukraine