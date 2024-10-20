ФОТО. Раздала стиль. Свитолина зажгла в фотосессии для L’Officiel Ukraine
Осенняя обложка журнала с титулованной украинской теннисисткой
Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для журнала L’Officiel Ukraine.
«Люблю свою осеннюю обложку», – написала Элина под кадрами фотосессии.
В сентябре Элина перенесла операцию на ноге и досрочной завершила текущий сезон. Украинка была вынуждена носить ортез.
17 октября украинка опубликовала видео в своем Instagram, на котором показала, как делает первые шаги после хирургического вмешательства.
ФОТО. Раздала стиль. Свитолина зажгла в фотосессии для L’Officiel Ukraine
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