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20 октября 2024, 19:22 | Обновлено 20 октября 2024, 19:25
489
1

ФОТО. Раздала стиль. Свитолина зажгла в фотосессии для L’Officiel Ukraine

Осенняя обложка журнала с титулованной украинской теннисисткой

20 октября 2024, 19:22 | Обновлено 20 октября 2024, 19:25
489
1
ФОТО. Раздала стиль. Свитолина зажгла в фотосессии для L’Officiel Ukraine
L’Officiel Ukraine. Элина Свитолина

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для журнала L’Officiel Ukraine.

«Люблю свою осеннюю обложку», – написала Элина под кадрами фотосессии.

В сентябре Элина перенесла операцию на ноге и досрочной завершила текущий сезон. Украинка была вынуждена носить ортез.

17 октября украинка опубликовала видео в своем Instagram, на котором показала, как делает первые шаги после хирургического вмешательства.

ФОТО. Раздала стиль. Свитолина зажгла в фотосессии для L’Officiel Ukraine

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фото фотосессия Элина Свитолина lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Demid Romanchik
Аниме фото какие то..Перебор ретуши и фильтров ..Скулы мужские сделали...
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