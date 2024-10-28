БЕЛИК: «У Динамо – сильная команда, давно мы их не побеждали»

Наставник Шахтера U-19 Алексей Белик прокомментировал победу над Динамо U-19 (1:0) в матче чемпионата Украины U-19.

– Поздравляем с победой! Благодаря успеху в матче «Шахтер» U-19 вышел на единоличное 1-е место в турнирной таблице юношеского первенства. Каким будет ваше резюме?

– Безусловно, это была сложная игра для нас. Понятно, что дорога в Лондон на матч Юношеской лиги УЕФА была изнурительной, фактически на еврокубковые поединки мы тратим два дня, тогда как «Динамо» U-19 на этой неделе провело лишь первый матч в еврокубках, поэтому мы испытывали большую усталость, чем соперник. Накопленная усталость сказывалась, особенно когда у игроков начались судороги, им немного не хватало свежести для развития быстрой атаки. Однако в такой ситуации важную роль играет характер. Возможно, сегодня мы не показали лучшей и слишком зрелищной игры, но не все матчи должны быть зрелищными – иногда нужно действовать терпеливо, чтобы добиться нужного результата. Сегодня это удалось, и я очень благодарен футболистам.

На самом деле, я даже не совсем понимаю, как молодые игроки выдерживают такой плотный график без выходных и с ограниченным временем на восстановление. Мы видим, как даже взрослым командам – таким как «Шахтер», «Динамо» или «Полесье» – тяжело играть в еврокубках и переключаться на чемпионат по недельному циклу. Это сложно даже для взрослых, физически сложившихся профессиональных футболистов, а что уж говорить о молодых, только растущих. Я постоянно подчеркиваю: если наши футболисты будут сохранять характер, как сейчас, и будут развивать свое мастерство, то мы обязательно добьемся успеха.

В то же время, хочу поблагодарить «Динамо» U-19 – у них сильная команда, они наши главные конкуренты, которых мы уже давно не побеждали. Желаю им успеха и пройти как можно дальше в еврокубках, ведь это чрезвычайно важно, чтобы показать: несмотря на все трудности и военные действия, юношеский футбол продолжает развиваться. Проход украинских команд как можно дальше в еврокубках демонстрирует не только наш характер, но и силу наших воинов, ежедневно сражающихся за нас. Потому мы должны транслировать их дух на футбольных полях Европы.

– «Шахтер» U-19 в последний раз побеждал «Динамо» U-19 еще в 2021 году. Этот факт придавал мотивации и спортивной злобе?

– Есть множество нюансов, которые влияют на мотивацию перед каждой игрой, и в противостоянии Шахтер – Динамо игроков дополнительно мотивировать не нужно. Если футболист выходит на такой матч без должной мотивации, то это путь в никуда. Команда после игры получит первый за длительное время день отдыха, несмотря на паузу из-за сборных, ведь наши игроки вызываются в национальные команды. Следующий соперник – «Черноморец» U-19, и он уже для нас самый главный, поэтому будем настраиваться именно на него, не думая о «Янг Бойзе» U-19 или «Динамо» U-19.

– Ростислав Баглай уверенно действовал на протяжении всего матча, не раз спасая команду от пропущенного гола. Что можете сказать об игре голкипера?

– Ростислав – талантливый футболист, и об этом знают многие не только в нашей Академии. Он имеет отличные качества, и сегодня не только голкипер, но и другие игроки отдали все силы ради результата, много работали на оборону. Могу отметить, что как у нас, так и у «Динамо» U-19 не было много моментов. Да, они владели инициативой и пытались загружать мяч в штрафную, но мы справились с этим. Как у нас, так и у них было несколько ударов в створ ворот, но сегодня удача была на нашей стороне.