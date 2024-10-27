Молодежные турниры27 октября 2024, 22:39 | Обновлено 27 октября 2024, 23:09
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Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 0:1. Как забил Цуканов. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины U-19
27 октября 2024, 22:39 | Обновлено 27 октября 2024, 23:09
67
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В матче 11-го тура чемпионата Украины U-19 донецкий «Шахтер» в гостях обыграл киевское «Динамо» (1:0).
Единственный гол в матче забил полузащитник горняков Виктор Цуканов на 48-й минуте.
«Шахтер» U-19 набрал 31 очко и стал лидером турнира, у «Динамо» осталось 28 пунктов.
Чемпионат Украины U-19. 11-й тур, 27 октября
Динамо U-19 Киев – Шахтер U-19 Донецк – 0:1
Гол: Виктор Цуканов, 48
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
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