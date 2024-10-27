Шахтер U-19 минимально обыграл Динамо U-19 благодаря голу Цуканова

Донецкий «Шахтер» минимально обыграл киевское «Динамо» в матче 11-го тура молодежного первенства (U-19).

Единственным голом во встрече отличился полузащитник «горняков» Виктор Цуканов, поразивший ворота Суркиса-младшего на 52 минуте встречи. Киевляне провели этот матч активнее, но не смогли поразить ворота Баглая.

Стоит отметить, что победа позволила «горнякам» опередить «бело-синих» в турнирной таблице.«Шахтер» имеет 31 турнирный пункт. У «Динамо» осталось 28 баллов.

Чемпионат Украины U-19. 11-й тур

«Динамо» U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:1

Гол: Цуканов, 52

Напомним, уже сегодня, 27 октября, сыграют и главные команды. Матч «Динамо» – «Шахтер» должен начаться в 18:00 по киевскому времени.

Видеозапись матча

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