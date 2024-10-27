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Молодежные турниры
27 октября 2024, 15:43 | Обновлено 27 октября 2024, 15:48
523
6

Шахтер U-19 минимально обыграл Динамо U-19 благодаря голу Цуканова

«Горняки» обыграли киевлян в 11-м туре молодежного первенства

27 октября 2024, 15:43 | Обновлено 27 октября 2024, 15:48
523
6
Шахтер U-19 минимально обыграл Динамо U-19 благодаря голу Цуканова
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» минимально обыграл киевское «Динамо» в матче 11-го тура молодежного первенства (U-19).

Единственным голом во встрече отличился полузащитник «горняков» Виктор Цуканов, поразивший ворота Суркиса-младшего на 52 минуте встречи. Киевляне провели этот матч активнее, но не смогли поразить ворота Баглая.

Стоит отметить, что победа позволила «горнякам» опередить «бело-синих» в турнирной таблице.«Шахтер» имеет 31 турнирный пункт. У «Динамо» осталось 28 баллов.

Чемпионат Украины U-19. 11-й тур

«Динамо» U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:1

Гол: Цуканов, 52

Напомним, уже сегодня, 27 октября, сыграют и главные команды. Матч «Динамо» – «Шахтер» должен начаться в 18:00 по киевскому времени.

Видеозапись матча

Фотогалерея

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Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Динамо Киев U-19 Динамо - Шахтер чемпионат Украины по футболу U-19 Виктор Цуканов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 6
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дыряво с пердя 🤣
Малолетняя дыр очка получила в дыр очку
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+1
AK.228
Молодец Цуканов, забил мальчику с большими ушами 👏👏
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0
Sergio
13 іржавих "страждало" на газоні у 2му таймі... нова стратегія розвитку?
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-4
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_Quantum19_
Шановні, ви на пожежу квапились, щоб чимшвидше її загасити чи огляд матчу писали?) Де рахунок загубили?) І так, над фото, там, де "гірники" остання буква всеж є зайвою.) Виправте, будь ласка.
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-4
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