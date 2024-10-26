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Сборная УКРАИНЫ
26 октября 2024, 16:19 | Обновлено 26 октября 2024, 16:22
123
0

ПЯТЕНКО: «Жаль, что мы не удержали победный счет»

Тренер женской сборной Украины подвел итоги ничейной игры с Турцией

26 октября 2024, 16:19 | Обновлено 26 октября 2024, 16:22
123
0
ПЯТЕНКО: «Жаль, что мы не удержали победный счет»
УАФ. Владимир Пятенко

25 октября стартовали матчи первого раунда квалификации на чемпионат Европы-2025 по футболу среди женщин.

Женская сборная Украины провела дуэль с национальной командой Турции в Стамбуле.

Спортсменки сильнейшего не обнаружили, финальный результат 1:1. Единственный мяч за сине-желтых забила Дарья Апанащенко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко высказался по поводу ничейного результата в матче с Турцией:

«Были два разных тайма. В первом мои подопечные полностью выполнили план на игру – чаще контролировали мяч, нестандартно действовали на флангах, хорошо на подборах. Важно, что территориальное преимущество удалось материализовать в забитый мяч.

Не исключено, что девушки преждевременно поверили, что могут одержать верх без особого труда. После перерыва нам уже не хватало концентрации, четкой подстраховки, чем и воспользовались хозяйки, выровняв положение. Еще были полумоменты, но обе команды их не реализовали. Жаль, что мы не удержали победный счет, теперь будем отталкиваться от того, что имеем.

Важно, что обошлось без серьезных повреждений, и в ответном матче, который состоится в столице Молдовы 29 октября, можно будет рассчитывать на всех ключевых игроков.

Сегодня мы отправляемся из Стамбула в Кишинев, где вечером уже запланирована тренировка», – сказал Пятенко.

Ответный матч состоится 29-го октября на стадионе «Зимбру» (Молдова).

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Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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