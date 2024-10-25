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25 октября 2024, 21:39 | Обновлено 25 октября 2024, 21:45
188
0

Капитан женской сборной Украины отметила юбилей

Дар'я Апанащенко провела у складі команди 150 матчів

25 октября 2024, 21:39 | Обновлено 25 октября 2024, 21:45
188
0
Капитан женской сборной Украины отметила юбилей
УАФ. Дарья Апанащенко

Представительница женской сборной Украины Дарья Апанащенко сыграла 150-й матч в составе национальной команды.

Событие случилось в первом поединке плей-офф квалификации Евро-2025 против сборной Турции. Дарья отличилась забитым мячом, а Украина разошлась миром против Турции (1:1).

За все время выступлений в составе сборной Украины Дарья 66 раз поражала ворота соперниц.

Дебютировала Апанащенко за национальную команду в 2002 году.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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