Капитан женской сборной Украины отметила юбилей

Представительница женской сборной Украины Дарья Апанащенко сыграла 150-й матч в составе национальной команды.

Событие случилось в первом поединке плей-офф квалификации Евро-2025 против сборной Турции. Дарья отличилась забитым мячом, а Украина разошлась миром против Турции (1:1).

За все время выступлений в составе сборной Украины Дарья 66 раз поражала ворота соперниц.

Дебютировала Апанащенко за национальную команду в 2002 году.