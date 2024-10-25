Сборная УКРАИНЫ25 октября 2024, 21:39 | Обновлено 25 октября 2024, 21:45
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Капитан женской сборной Украины отметила юбилей
Дар'я Апанащенко провела у складі команди 150 матчів
25 октября 2024, 21:39 | Обновлено 25 октября 2024, 21:45
188
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Представительница женской сборной Украины Дарья Апанащенко сыграла 150-й матч в составе национальной команды.
Событие случилось в первом поединке плей-офф квалификации Евро-2025 против сборной Турции. Дарья отличилась забитым мячом, а Украина разошлась миром против Турции (1:1).
За все время выступлений в составе сборной Украины Дарья 66 раз поражала ворота соперниц.
Дебютировала Апанащенко за национальную команду в 2002 году.
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