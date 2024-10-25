Твенте – Лацио – 0:2. 37-летний Педро помог победить. Видео голов
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В третьем туре Лиги Европы встретились нидерландский «Твенте» и итальянский «Лацио». Матч состоялся 24 октября на стадионе «Гролс Весте» и закончился победой гостей со счетом 2:0.
Все планы «Твенте» пришлось корректировать уже на 11-й минуте – вратарь команды Уннершталль заработал прямую красную за фол на сопернике. После этого хозяева мало владели мячем и пытались играть на контратаках.
«Лацио» воспользовался большинством и уверенно довел дело до победы – 2:0. На 35-й минуте открыл счет бывший игрок «Барселоны» Педро, а на 87-й точку в матче поставил Исаксен.
«Лацио» имеет стопроцентный показатель в турнире – 9 баллов из 9 возможных и первое место в турнирной таблице. «Твенте» пока не может одержать свою первую победу в Лиги Европы – 2 балла и 28 место.
Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.
Твенте – Лацио – 0:2
Голы: Педро, 35, Исаксен, 87
Видеообзор матча:
События матча
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