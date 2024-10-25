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Лига Европы
Твенте
24.10.2024 22:00 – FT 0 : 2
Лацио
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Лига Европы
25 октября 2024, 11:54 | Обновлено 25 октября 2024, 11:55
57
0

Твенте – Лацио – 0:2. 37-летний Педро помог победить. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

25 октября 2024, 11:54 | Обновлено 25 октября 2024, 11:55
57
0
Твенте – Лацио – 0:2. 37-летний Педро помог победить. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Твенте – Лацио

В третьем туре Лиги Европы встретились нидерландский «Твенте» и итальянский «Лацио». Матч состоялся 24 октября на стадионе «Гролс Весте» и закончился победой гостей со счетом 2:0.

Все планы «Твенте» пришлось корректировать уже на 11-й минуте – вратарь команды Уннершталль заработал прямую красную за фол на сопернике. После этого хозяева мало владели мячем и пытались играть на контратаках.

«Лацио» воспользовался большинством и уверенно довел дело до победы – 2:0. На 35-й минуте открыл счет бывший игрок «Барселоны» Педро, а на 87-й точку в матче поставил Исаксен.

«Лацио» имеет стопроцентный показатель в турнире – 9 баллов из 9 возможных и первое место в турнирной таблице. «Твенте» пока не может одержать свою первую победу в Лиги Европы – 2 балла и 28 место.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Твенте – Лацио – 0:2

Голы: Педро, 35, Исаксен, 87

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
11’
Ларс Уннерсталль (Твенте) получает красную карточку.
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Лига Европы Твенте Лацио видео голов и обзор Педро Родригес Густав Исаксен
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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