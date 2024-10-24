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Лига Европы
Карабах
24.10.2024 19:45 – FT 0 : 3
Аякс
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Лига Европы
24 октября 2024, 23:11 | Обновлено 24 октября 2024, 23:18
81
0

Карабах – Аякс – 0:3. Хозяева доигрывали вдевятером. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

24 октября 2024, 23:11 | Обновлено 24 октября 2024, 23:18
81
0
Карабах – Аякс – 0:3. Хозяева доигрывали вдевятером. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Карабах – Аякс

24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Аяксом». Гости уверенно победили соперника со счетом 3:0.

Уже на 15-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Романа. «Аякс» воспользовался численным преимуществом и забил три безответных гола.

На 79-й минуте «Карабах» остался вдевятером – вторую желтую получил защитник Джафаркулиев. После этого и без того мизерные шансы азербайджанской команды устремились к нулю.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.

Карабах – Аякс – 0:3

Голы: Тейлор, 36, Вегхорст, 74 (пен), Акпом, 77

Видеообзор матча:

События матча

79’
Элвин Джафаргулиев (Карабах) получает красную карточку.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Чуба Акпом (Аякс).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Ваутер Вегхорст (Аякс).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
15’
Хулио Ромао (Карабах) получает красную карточку.
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Лига Европы Карабах Агдам Аякс Кеннет Тейлор Ваут Вегхорст Чуба Акпом видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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