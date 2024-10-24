Карабах – Аякс – 0:3. Хозяева доигрывали вдевятером. Видео голов и обзор
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24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Аяксом». Гости уверенно победили соперника со счетом 3:0.
Уже на 15-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Романа. «Аякс» воспользовался численным преимуществом и забил три безответных гола.
На 79-й минуте «Карабах» остался вдевятером – вторую желтую получил защитник Джафаркулиев. После этого и без того мизерные шансы азербайджанской команды устремились к нулю.
Лига Европы, 3-й тур. 24 октября.
Карабах – Аякс – 0:3
Голы: Тейлор, 36, Вегхорст, 74 (пен), Акпом, 77
Видеообзор матча:
События матча
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