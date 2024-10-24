Украинец не сыграл. Аякс в ЛЕ разгромил клуб, который находится ниже Динамо
Нидерландцы добыли победу над Карабахом Кащука в 3-м туре Лиги Европы со счетом 3:0
24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Карабах и Аякс.
Поединок прошел на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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Голами за нидерландский клуб отличились Кеннет Тейлор, Ваут Вегхорст и Чуба Акпом.
Хозяева доигрывали матч вдевятером. Красные карточки в составе Карабаха получили Жулио Ромао и Элвин Джафаргулиев.
Украинский форвард азербайджанского коллектива Алексей Кащук просидел всю встречу на скамейке запасных.
После трех туров Аякс с 7 очками занимает первое место в таблице ЛЕ. У Карабаха 0 пунктов и последняя, 36-я строчка. Отметим, что на 35-й позиции располагается киевское Динамо.
Лига Европы 2024/25. 3-й тур, 24 октября
Карабах (Азербайджан) – Аякс (Нидерланды) – 0:3
Голы: Тейлор, 36, Вегхорст, 74, Акпом, 77
Удаление: Ромао, 15, Джафаргулиев, 79
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