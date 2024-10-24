24 октября на стадионе имени Тофика Бахрамова пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Карабах» встретится с «Аяксом». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Карабах

Команда уже давно приучила ко своему распорядку. На внутренней арене скакуны без особенного напряжения сил идут ежегодно (ладно, раз ухитрился поставить подножку Нефтчи - но это осталось исключением) к оформлению следующего титула, причем досрочно. Ну и параллельно выкладываются в еврокубках, пытаясь там себя проявить. К сожалению, неприятной традицией стали вылет в квалификации Лиги Чемпионов. Вот и на этот раз, размявшись на Линкольн Ред Импс и драматично пройдя Лудогорец (7:2 в экстра-тайме матча в Разграде), азербайджанцы оказались совершенно беззубы перед Динамо (Загреб), проиграв ему с общим счетом 0:5. Ничего пока что не получается и в Лиге Европы, и ладно уступить Тоттенхэму в Лондоне, даже с тремя безответными мячами, но ведь потом получили 1:2 от Мальме дома.

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Аякс

Клуб в этот раз и вовсе не стартовал в Лиге чемпионов. Впрочем, он был так плох год назад в Эредивизии, что даже получение права играть хотя бы в Лиге Европы стало неплохой развязкой прошлого сезона. С лета тут появился новый наставник, Фариоли. Нельзя сказать, что у первого итальянца в Амстердаме все отлично складывается - осечек в Эредивизии многовато, и лидера розыгрыша уже отпустили в отрыв. В Лиге Европы все могло закончиться уже на втором раунде квалификации - с Панатинаикосом обменялись выездными победами 1:0, и выбили греков только по ходу феноменально затяжной серии пенальти. Но потом справились с Ягеллонией в решающем раунде стыков и разгромили Бешикташ, уже в основном раунде. Только Славия в Праге смогла сровнять счет и разделить очки с голландцами.

Статистика личных встреч

Голландский гранд приедет в Баку впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к чемпиону Азербайджана. Он, кажется, утратил веру в себя, так что ставим на гостей, но с форой 0 (коэффициент - 1,64).