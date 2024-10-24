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Лига чемпионов
24 октября 2024, 06:53 | Обновлено 24 октября 2024, 06:59
213
0

ГВАРДИОЛА: «Холанд – невероятно талантливый парень»

Тренер горожан лестно отозвался об игре своих подопечных в Лиге чемпионов

24 октября 2024, 06:53 | Обновлено 24 октября 2024, 06:59
213
0
ГВАРДИОЛА: «Холанд – невероятно талантливый парень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

23 октября были сыграны заключительные матчи третьего тура Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» без особых проблем убрал со своего пути «Спарту» из Чехии. Эрлинг Холанд стал автором дубля, а матч закончился со счетом 5:0.

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Жузеп Гвардиола, наставник клуба «Манчестер Сити», поделился эмоциями после уверенной победы в Лиге чемпионов.

«Холанд? Этот парень невероятно талантлив. Когда Эрлинг забегает в штрафную – его невозможно остановить. У него невероятные способности. Он может коснуться мяча 15 раз, но при этом иметь семь или восемь шансов. Сегодня он оформил дубль, хотя мог забить еще два.

Его гол в ворота Спарты был фантастическим, однако пару лет назад он забил похожий гол в ворота «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов. Не знаю, какой из забитых мячей был сложнее. Для меня – оба фантастические.

Мне очень нравится, как мы играем в последнее время. Мы работаем над тем, чтобы атаковать с каждым разом все лучше и лучше, это вопрос времени. Мы забили четыре гола в Братиславе, но пять голов здесь были для меня неожиданностью.

Впереди еще пять матчей – нужно финишировать в первой восьмерке, потому что это хорошее преимущество.

У нас, как и у многих других команд, есть проблемы с травмами, но я во многом полагаюсь на всех игроков, и они доказывают мне, что я прав».

Полузащитник «Манчестер Сити», а также лучший игрок матча, Фил Фоден:

«Они заставили нас усердно работать, если честно, и было очень сложно в первом тайме после того, как мы забили тот ранний гол. Они играли более компактно, было меньше пространства, и они несколько раз мешали нам на контратаках, и это было то, о чем мы говорили в перерыве, собираясь с силами. Я думаю, что второй тайм был намного лучше.

Мы закончили с пятью голами, так что да, мы рады. У нас было несколько слишком опасных моментов в первом тайме, где мы могли бы два или три раза прошить ворота соперника, но тренер сказал нам в перерыве быть терпеливыми, не форсировать события и играть в своем темпе, и мы сделали это во втором тайме.

Сейчас главное – остаться на верхних позициях.

Как мне гол Холанда? У него есть такие голы, которые не может сделать никто другой, но да, я думаю, что он хорошо справился, потому что ему было неудобно касаться мяча. Но Эрлинг всегда остается терпеливым и верит, что у него будет шанс забить. Главное, что он все время выполняет свою работу».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Лига чемпионов Спарта Прага Фил Фоден пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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