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Лига Чемпионов
Милан
22.10.2024 19:45 – FT 3 : 1
Брюгге
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 21:44 | Обновлено 22 октября 2024, 22:40
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Супермяч Пулишича, дубль Рейндерса. Милан добыл первую победу в ЛЧ 2024/25

Россонери переиграли Брюгге со счетом 3:1 в 3-м туре главного еврокубкового турнира

22 октября 2024, 21:44 | Обновлено 22 октября 2024, 22:40
648
1
Супермяч Пулишича, дубль Рейндерса. Милан добыл первую победу в ЛЧ 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Милан и Брюгге.

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Поединок состоялся на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россонери.

Первым в этой встрече забил Кристиан Пулишич. Он оформил прямой гол с углового на 34-й минуте.

Во втором тайме за хозяев дубль сделал Тиджани Рейндерс. У гостей единственный мяч на счету Кириани Саббе. Брюгге играл в меньшинстве после удаления Рафаэля Онидики на 40-й.

Милан впервые сумел победить в текущем розыгрыше главного еврокубкового клубного турнира. До этого подопечные Паулу Фонсеки уступили Ливерпулю (1:3) и Байеру (0:1). У Брюгге в ЛЧ уже есть одна победа – над Штурмом (1:0) во 2-м туре. А на старте соревнований бельгийский коллектив без шансов отлетел от Боруссии Дортмунд 0:3.

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 22 октября

Милан (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1

Голы: Пулишич, 34, Рейндерс, 61, 71 – Саббе, 51

Милан: Меньян, Тео, Томори, Габбия (Тиав, 83), Эмерсон, Рейндерс, Фофана (Муса, 75), Лофтус-Чик (Окафор, 60), Пулишич, Рафаэл Леау (Чуквуэзе, 60), Мората (Камарда, 75).

Брюгге: Миньоле, де Кейпер, Мехеле, Ордоньес, Сейс (Саббе, 46), Нвадике, Ванакен, Яшари (Нильсен, 83), Цолис (Ольсен, 70), Тальби (Ветлесен, 46), Жуджла (Скурась, 70).

Предупреждения: Сейс (20), Яшари (23), Рафаэл Леау (50), Мората (59), Габбия (71), Скурась (73), Камарда (88).

Удаление: Онидика, 40

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Тиджани Рейндерс Кристиан Пулишич Лига чемпионов Милан Брюгге удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Красави! Ще якби гол не відмініли Франческа Камарди (якому 16 років!!!!), який вийшов на заміну і забив 4-й мяч головою. До речі, він є найталановитішим італійським юним гравцем! 
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