Милан – Брюгге – 3:1. Как Пулишич оформил сухой лист. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25
22 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Милан и Брюгге.
Все яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россонери.
Первым в этой встрече забил Кристиан Пулишич. Он оформил прямой гол с углового на 34-й минуте. Во втором тайме за хозяев дубль сделал Тиджани Рейндерс.
Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 22 октября
Милан (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1
Голы: Пулишич, 34, Рейндерс, 61, 71 – Саббе, 51
Удаление: Онидика, 40
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Пулишич, 34 мин.
ГОЛ! 1:1 Саббе, 51 мин.
ГОЛ! 2:1 Рейндерс, 61 мин.
ГОЛ! 3:1 Рейндерс, 71 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артур Бетербиев хочет выйти в ринг против украинского чемпиона
Именитый британец готов провести бой с Майком Тайсоном