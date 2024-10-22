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Лига Чемпионов
Милан
22.10.2024 19:45 – FT 3 : 1
Брюгге
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 22:53 |
271
0

Милан – Брюгге – 3:1. Как Пулишич оформил сухой лист. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25

22 октября 2024, 22:53 |
271
0
Милан – Брюгге – 3:1. Как Пулишич оформил сухой лист. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Милан и Брюгге.

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Поединок состоялся на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россонери.

Первым в этой встрече забил Кристиан Пулишич. Он оформил прямой гол с углового на 34-й минуте. Во втором тайме за хозяев дубль сделал Тиджани Рейндерс.

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 22 октября

Милан (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1

Голы: Пулишич, 34, Рейндерс, 61, 71 – Саббе, 51

Удаление: Онидика, 40

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Пулишич, 34 мин.

ГОЛ! 1:1 Саббе, 51 мин.

ГОЛ! 2:1 Рейндерс, 61 мин.

ГОЛ! 3:1 Рейндерс, 71 мин.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Кирьяни Саббе (Брюгге).
40’
Рафаэль Онедика (Брюгге) получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
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видео голов и обзор Милан Брюгге Лига чемпионов Кристиан Пулишич Тиджани Рейндерс удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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