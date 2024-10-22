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Милан
22.10.2024 19:45 - : -
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 01:48 | Обновлено 22 октября 2024, 02:04
36
0

Милан – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 октября в 19:45 по Киеву

22 октября 2024, 01:48 | Обновлено 22 октября 2024, 02:04
36
0
Милан – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября на «Сан-Сиро» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Брюгге». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Милан

Команда в прошлом сезоне уступила на внутренней арене только Интеру. Но в остальных турнирах мало что получалось, и руководство проекта сделало то, что, похоже, давно планировало - рассталось со Стефано Пиоли. Но его преемник, Паулу Фонсека, начинал так, что уже к сентябрю появились слухи о его возможной отставке. В том числе красно-черные, открыв счет, проиграли безвольно Ливерпулю дома в стартовом туре Лиги чемпионов. Потом ситуация наладилась в Серии А - переломным стал успех в дерби с Интером. Но и потом осечки случались, чего стоит поражение Фиорентине. Да и визит в Леверкузен в рамках Лиги чемпионов обернулся поражением от Байера - единственный гол забил Бонифасе в начале второго тайма. Так что нельзя сказать, что португалец может ощущать себя так уж спокойно - им вряд ли довольны.

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Брюгге

Клуб в прошлом сезоне, сменив перед финишной прямой тренера и сделав ставку на Ники Хейена, сумел снова опередить Роял Юнион и вернул себе чемпионский титул после годичной паузы. Сейчас старт на внутренней арене откровенно не задался, больше половина матчей приносит потери очков - поражения или как максимум ничьи. В Лиге чемпионов бельгийцы начинали с разгромного, 0:3, проигранного матча - но там и соперником был финалист прошлого розыгрыша, дортмундская Боруссия. Но потом, во 2-м туре, во время поездки к куда более простому оппоненту, Штурму, получилось взять важную победу за счет единственного гола Цолиса, забитого в середине 1-го тайма.

Статистика личных встреч

Всего между клубами было проведено 6 матчей. Из них половину выиграли россонери при паре поражений бельгийцам. Но после 2003-го года стороны не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что в этом поединке гости выстоят на Сан-Сиро. Можно даже попробовать ставку на итальянцев с форой -1 гол (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Милан
22 октбря 2024 -
19:45
Брюгге
Фора Милана (-1) 1.77 Сделать ставку
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Милан Брюгге Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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