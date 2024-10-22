22 октября на «Сан-Сиро» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Брюгге». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Милан

Команда в прошлом сезоне уступила на внутренней арене только Интеру. Но в остальных турнирах мало что получалось, и руководство проекта сделало то, что, похоже, давно планировало - рассталось со Стефано Пиоли. Но его преемник, Паулу Фонсека, начинал так, что уже к сентябрю появились слухи о его возможной отставке. В том числе красно-черные, открыв счет, проиграли безвольно Ливерпулю дома в стартовом туре Лиги чемпионов. Потом ситуация наладилась в Серии А - переломным стал успех в дерби с Интером. Но и потом осечки случались, чего стоит поражение Фиорентине. Да и визит в Леверкузен в рамках Лиги чемпионов обернулся поражением от Байера - единственный гол забил Бонифасе в начале второго тайма. Так что нельзя сказать, что португалец может ощущать себя так уж спокойно - им вряд ли довольны.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Брюгге

Клуб в прошлом сезоне, сменив перед финишной прямой тренера и сделав ставку на Ники Хейена, сумел снова опередить Роял Юнион и вернул себе чемпионский титул после годичной паузы. Сейчас старт на внутренней арене откровенно не задался, больше половина матчей приносит потери очков - поражения или как максимум ничьи. В Лиге чемпионов бельгийцы начинали с разгромного, 0:3, проигранного матча - но там и соперником был финалист прошлого розыгрыша, дортмундская Боруссия. Но потом, во 2-м туре, во время поездки к куда более простому оппоненту, Штурму, получилось взять важную победу за счет единственного гола Цолиса, забитого в середине 1-го тайма.

Статистика личных встреч

Всего между клубами было проведено 6 матчей. Из них половину выиграли россонери при паре поражений бельгийцам. Но после 2003-го года стороны не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что в этом поединке гости выстоят на Сан-Сиро. Можно даже попробовать ставку на итальянцев с форой -1 гол (коэффициент - 1,77).