22 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Милан и Брюгге.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро в Милане. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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Счет на 34-й минуте открыл Кристиан Пулишич. Известный американец положил сухой лист – прямой гол с углового.

После первого тайма счет 1:0 в пользу итальянского клуба. На 40-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Рафаэля Онидики.

❗️ ВИДЕО. В матче Лиги чемпионов известный игрок оформил прямой гол с углового