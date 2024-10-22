ВИДЕО. В матче Лиги чемпионов известный игрок оформил прямой гол с углового
Кристиан Пулишич вывел Милан вперед в поединке против Брюгге
22 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Милан и Брюгге.
Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро в Милане. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
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Счет на 34-й минуте открыл Кристиан Пулишич. Известный американец положил сухой лист – прямой гол с углового.
После первого тайма счет 1:0 в пользу итальянского клуба. На 40-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Рафаэля Онидики.
❗️ ВИДЕО. В матче Лиги чемпионов известный игрок оформил прямой гол с углового
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