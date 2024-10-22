Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В матче Лиги чемпионов известный игрок оформил прямой гол с углового
Лига чемпионов
22 октября 2024, 20:41 | Обновлено 22 октября 2024, 20:44
1839
0

ВИДЕО. В матче Лиги чемпионов известный игрок оформил прямой гол с углового

Кристиан Пулишич вывел Милан вперед в поединке против Брюгге

22 октября 2024, 20:41 | Обновлено 22 октября 2024, 20:44
1839
0
ВИДЕО. В матче Лиги чемпионов известный игрок оформил прямой гол с углового
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

22 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Милан и Брюгге.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро в Милане. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет на 34-й минуте открыл Кристиан Пулишич. Известный американец положил сухой лист – прямой гол с углового.

После первого тайма счет 1:0 в пользу итальянского клуба. На 40-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Рафаэля Онидики.

❗️ ВИДЕО. В матче Лиги чемпионов известный игрок оформил прямой гол с углового

По теме:
КОМПАНИ: «Я ничуть не верю, что Флик адаптирует свой футбол под нас»
Ювентус – Штутгарт, Астон Вилла – Болонья, ПСЖ – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE
Не Цыганков. Украинец выйдет на поле с первых минут матча Жирона – Слован
видео голов и обзор Кристиан Пулишич видео сухой лист Милан Брюгге Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Футбол | 22 октября 2024, 03:50 4
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой

Экс-защитник Барселоны и сборной Испании прервал молчание

Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
Футбол | 22 октября 2024, 20:46 0
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Арсеналом

Матч состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Бокс | 22.10.2024, 09:57
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
Футбол | 22.10.2024, 18:40
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
Футбол | 22.10.2024, 11:05
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
21.10.2024, 00:32 3
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 7
Футбол
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
21.10.2024, 12:26 1
Футбол
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 42
Футбол
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:29
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем