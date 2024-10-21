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Чемпионат Испании
Валенсия
21.10.2024 22:00 - : -
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Испания
21 октября 2024, 14:41 | Обновлено 21 октября 2024, 15:01
117
0

Валенсия – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 октября в 22:00 по Киеву

21 октября 2024, 14:41 | Обновлено 21 октября 2024, 15:01
117
0
Валенсия – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Валенсия

21 октября на «Месталье» пройдет матч 10-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Лас-Пальмасом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Валенсия

Команда имеет немало ярких страниц - и при этом ненавидимого всеми нынешнего владельца, Питера Лима. Чуть менее двух лет назад он назначал главным тренером Рубена Бараху больше как громоотвод: легенда должен был оградить от града критики своего работодателя. Он дал больше - выиграл борьбу за выживание в позапрошлом сезоне, а потом чуть ли не за еврокубки боролись, уверенно закончив в верхней части таблицы. Сейчас летучие мыши откровенно провалились на старте, да и до сих пор статистика откровенно посредственная: единственная победа, над Жироной, и всего 6 очков и после 9 туров - до сих пор лос чес остаются в зоне вылета. Да и 5 забитых, из которых 2 на счету Уго Дуро, указывают, где именно можно прибавить, вот только за счет чего это можно сделать?

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Лас-Пальмас

Клуб после довольно долгого прозябания смогла вернуться в Примеру. Конечно же, амарильос было достаточно непросто на новом уровне. Но все-таки тогда они смогли забраться на 16-е место, чего хватило для того, чтобы удержать прописку. Но главный автор этих успехов, Луис Гарсия Пласа, перебрался на повышение, в Севилью. У него там не все получается, но уж его преемник и вовсе успел лишиться поста. Все справедливо: начав с ничьих на своем поле, как раз с Севильей и мадридским Реалом, потом прибавили только одну ничью при обилии поражений. В итоге с начала октября пост занял Диего Мартинес Пенас, что сделал имя и репутацию в Гранаде, но потом нигде себя не проявил. Именно в понедельник он дебютирует на новом месте, и явно хочет сразу добиться успеха.

Статистика личных встреч

В 6 из 7 последних очных поединках выигрывала та команда, что играет дома. И только в кубке в 2018-м году была ничья на поле Лас-Пальмаса.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в резкое преображение гостей. Лос чес нуждаются в победе, и дома с прямым конкурентом добудут ее (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Валенсия
21 октбря 2024 -
22:00
Лас-Пальмас
Победа Валенсии 1.79 Сделать ставку
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Валенсия Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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