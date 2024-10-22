21 октября состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Лас-Пальмасом». В невероятной перестрелке гости вырвали победу со счетом 3:2.

Хозяева забили уже на 14 минуте, однако дальше умудрились пропустить три мяча подряд. Форвард «Валенсии» Пепелу был удален на 69 минуте. Гол на последних минутах ситуацию не спас.

Обе команды имеют по шесть баллов и замыкают турнирную таблицу. От зоны спасения (17 место) их отделяет только два очка.

21 октября. 10-й тур, Ла Лига.

Валенсия – Лас-Пальмас – 2:3

Голы: Пепелу, 14, Таррега, 90+4 – Муньос, 43, Фабиу Силва, 53, Молейро, 84.

Удаление: Пепелу, 69

Видеообзор матча: