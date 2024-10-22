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Чемпионат Испании
Валенсия
21.10.2024 22:00 – FT 2 : 3
Лас-Пальмас
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Испания
22 октября 2024, 10:12 | Обновлено 22 октября 2024, 10:13
61
0

Валенсия – Лас-Пальмас – 2:3. Яркая битва за выживание. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура испанской Ла Лиги

22 октября 2024, 10:12 | Обновлено 22 октября 2024, 10:13
61
0
Валенсия – Лас-Пальмас – 2:3. Яркая битва за выживание. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Валенсия – Лас-Пальмас

21 октября состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Лас-Пальмасом». В невероятной перестрелке гости вырвали победу со счетом 3:2.

Хозяева забили уже на 14 минуте, однако дальше умудрились пропустить три мяча подряд. Форвард «Валенсии» Пепелу был удален на 69 минуте. Гол на последних минутах ситуацию не спас.

Обе команды имеют по шесть баллов и замыкают турнирную таблицу. От зоны спасения (17 место) их отделяет только два очка.

21 октября. 10-й тур, Ла Лига.

Валенсия – Лас-Пальмас – 2:3

Голы: Пепелу, 14, Таррега, 90+4 – Муньос, 43, Фабиу Силва, 53, Молейро, 84.

Удаление: Пепелу, 69

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Cesar Tarrega (Валенсия).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Молейро (Лас-Пальмас).
69’
Пепелу (Валенсия) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Силва (Лас-Пальмас).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Alex Munoz (Лас-Пальмас).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепелу (Валенсия).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия Лас-Пальмас видео голов и обзор Пепелу
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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