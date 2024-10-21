5 голов в матче. Лас-Пальмас одолел Валенсию на выезде
Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей
Вечером 21 октября состоялся матч 10-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Лас-Пальмасом».
Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.
За хозяев голы забили Пепелу с пенальти, которых получил красную карточку на 70-й минуте, и Сезар Таррега. Гости ответили голами Алекса Муньоса, Фабиу Силвы и Альберта Молейры.
После этого матча «Валенсия», имея в своем активе 6 очков, занимает последнюю 20-ю позицию в Ла Лиге, а «Лас-Пальмас» с идентичным количеством очков занимает 19-е место.
Ла Лига. 10-й тур. 21 октября
Валенсия – Лас-Пальмас – 2:3
Голы: Пепелу (пен), 14, Таррега, 90+4 – Муньос, 43, Силва, 54, Молейро, 85
Удаление: Пепелу, 70
Full-time pic.twitter.com/kiDhMw9lO4— Valencia CF (@valenciacf_en) October 21, 2024
ᴇɴᴅ-ᴏꜰ-ᴛʜᴇ-ᴍᴀᴛᴄʜ !#ValenciaLasPalmas #UnityMakesLasPalmas💛💙 pic.twitter.com/A8b2rbCATC— UDLP English (@UDLP_english) October 21, 2024
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