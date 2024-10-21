5 голов в матче. Лас-Пальмас одолел Валенсию на выезде

Вечером 21 октября состоялся матч 10-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Лас-Пальмасом».

Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

За хозяев голы забили Пепелу с пенальти, которых получил красную карточку на 70-й минуте, и Сезар Таррега. Гости ответили голами Алекса Муньоса, Фабиу Силвы и Альберта Молейры.

После этого матча «Валенсия», имея в своем активе 6 очков, занимает последнюю 20-ю позицию в Ла Лиге, а «Лас-Пальмас» с идентичным количеством очков занимает 19-е место.

Ла Лига. 10-й тур. 21 октября

Валенсия – Лас-Пальмас – 2:3

Голы: Пепелу (пен), 14, Таррега, 90+4 – Муньос, 43, Силва, 54, Молейро, 85

Удаление: Пепелу, 70