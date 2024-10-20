Вторая лига. В Тростянце матч не доиграли, а дублёры «Руха» лидируют

19-го октября были сыграны 4 из 5 запланированных матчей Второй лиги Украины.

Матч между «Тростянцем» и «Металлистом 1925-2» был остановлен на 2-й минуте из-за воздушной тревоги. Сначала команды ушли в подтрибунное помещение, а впоследствии появилась информация, что игра будет перенесена на другой день.

«Реал-Фарма» потерпел разгромное поражение от „Пробия“ из Городенки (0:3), а „Рух-2“ без проблем обыграл закарпатский клуб „Ольховцы“ - 2:0.

Вторая лига Украины. 19 октября

«Тростянец» - „Металлист 1925-2“ - 0:0 (матч остановлен на 2-й минуте)

«Реал-Фарма» - „Пробий“ - 0:3

Голы: Оринчак, 32, Сикач, 50, Дитко, 90+5.

«Горняк-Спорт» - „Колос-2“ - 0:1

Гол: Харатин, 18.

«Нива-2» – „Ревера“ – 0:1

Гол: Максименко, 44.

«Рух-2» - „Ольховцы“ - 2:0

Голы: Квас, 19, Музычук, 90+3.