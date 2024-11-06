Ждали почти месяц. Тростянец доиграл поединок с Металлистом 1925-2

6 ноября был доигран матч 11-го тура Второй лиги Украины между клубами «Тростянец» и «Металлист 1925-2».

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Поединок должен был состояться 19 октября, однако противостояние прервалось на второй минуте из-за воздушной тревоги.

В перенесенной встрече «Тростянец» не сумел переиграть «Металлист 1925-2» и уступил со счетом 1:2.

Вторая лига. 11-й тур, 6 ноября

«Тростянец» – «Металлист 1925-2»

Голы: Шаповал, 89 – Король, 15, Карпизин, 79