06.11.2024 13:00 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига06 ноября 2024, 16:26 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:10
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Ждали почти месяц. Тростянец доиграл поединок с Металлистом 1925-2
В перенесенном матче сильнее оказался клуб из Харькова
06 ноября 2024, 16:26 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:10
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6 ноября был доигран матч 11-го тура Второй лиги Украины между клубами «Тростянец» и «Металлист 1925-2».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок должен был состояться 19 октября, однако противостояние прервалось на второй минуте из-за воздушной тревоги.
В перенесенной встрече «Тростянец» не сумел переиграть «Металлист 1925-2» и уступил со счетом 1:2.
Вторая лига. 11-й тур, 6 ноября
«Тростянец» – «Металлист 1925-2»
Голы: Шаповал, 89 – Король, 15, Карпизин, 79
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