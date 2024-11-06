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Вторая лига
Тростянец
06.11.2024 13:00 – FT 1 : 2
Металлист 1925-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
06 ноября 2024, 16:26 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:10
245
0

Ждали почти месяц. Тростянец доиграл поединок с Металлистом 1925-2

В перенесенном матче сильнее оказался клуб из Харькова

06 ноября 2024, 16:26 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:10
245
0
Ждали почти месяц. Тростянец доиграл поединок с Металлистом 1925-2
ФК Тростянец

6 ноября был доигран матч 11-го тура Второй лиги Украины между клубами «Тростянец» и «Металлист 1925-2».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок должен был состояться 19 октября, однако противостояние прервалось на второй минуте из-за воздушной тревоги.

В перенесенной встрече «Тростянец» не сумел переиграть «Металлист 1925-2» и уступил со счетом 1:2.

Вторая лига. 11-й тур, 6 ноября

«Тростянец» – «Металлист 1925-2»

Голы: Шаповал, 89 – Король, 15, Карпизин, 79

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Тростянец Металлист 1925-2 Харьков Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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