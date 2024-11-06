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  4. Тростянец – Металлист 1925-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Тростянец
06.11.2024 13:00 – FT 1 : 2
Металлист 1925-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
06 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:52
26
0

Тростянец – Металлист 1925-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 ноября доигрывание прерванного матча 11-го тура Второй лиги

06 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:52
26
0
Тростянец – Металлист 1925-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября проходит доигрывание прерванного поединка 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

19 октября матч был прерван на 2-й минуте при счете 0:0.

Вторая лига. 11-й тур, 6 ноября

  • 13:00. Тростянец – Металлист 1925-2 Харьков (доигрывание)

Смотрите видеотрансляцию матча.

6 ноября. 13:00. Тростянец – Металлист 1925-2 (доигрывание)

19 октября. 11:00. Тростянец – Металлист 1925-2 (матч прерван на 2-й минуте)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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