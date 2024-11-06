Тростянец – Металлист 1925-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября проходит доигрывание прерванного поединка 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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19 октября матч был прерван на 2-й минуте при счете 0:0.

Вторая лига. 11-й тур, 6 ноября

13:00. Тростянец – Металлист 1925-2 Харьков (доигрывание)

Смотрите видеотрансляцию матча.

6 ноября. 13:00. Тростянец – Металлист 1925-2 (доигрывание)

19 октября. 11:00. Тростянец – Металлист 1925-2 (матч прерван на 2-й минуте)