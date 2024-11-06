06.11.2024 13:00 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига06 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:52
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Тростянец – Металлист 1925-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 ноября доигрывание прерванного матча 11-го тура Второй лиги
06 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:52
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6 ноября проходит доигрывание прерванного поединка 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
19 октября матч был прерван на 2-й минуте при счете 0:0.
Вторая лига. 11-й тур, 6 ноября
- 13:00. Тростянец – Металлист 1925-2 Харьков (доигрывание)
Смотрите видеотрансляцию матча.
6 ноября. 13:00. Тростянец – Металлист 1925-2 (доигрывание)
19 октября. 11:00. Тростянец – Металлист 1925-2 (матч прерван на 2-й минуте)
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