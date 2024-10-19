19 октября на «Олд Траффорд» пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брентфордом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда готовилась к этому поединку под руководством тен Хага. Все действия, вся реакция на происходящее фактически свелась к тому, что вокруг тренировочного поля нарастили стены - Эрик считает, что за занятиями могли следить. Это при том, что у МЮ худший старт за десятилетия в Премьер-Лиге - только 2 победы и 8 очков за 7 турах, всего лишь 5 забитых - у одного Холанда в два раза больше. Можно к этому прибавить Лигу Европы, где фаворит начал только с ничьих против Твенте и Порту. Вроде бы роковым могло стать для голландца поражение от Астон Виллы. Но в Бирмингеме закончили 0:0, и специалист продолжил работу с красными дьяволами. Впрочем, все понимают, что все сейчас держится на уровне до первой осечки.

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Брентфорд

Клуб все больше осваивается в роли середняка АПЛ. Хотя прошлый сезон для него оказался непростым, и пришлось финишировать неподалеку от зоны вылета - впрочем, только номинально, по месту в таблице, с фактическим комфортным зазором от лучшего из тройки аутсайдеров. Сейчас Томас Франк уже окончательно перестроился на игру без проданного в Саудовскую Аравию Айвена Тоуни. В целом, и забивать есть кому - Мбемо наколотил полдюжины голов (даже он сам лучше, чем все красные дьяволы), и очки набираются достаточно бодро - с учетом 5:3 с Вулверхэмптоном, на данный момент собрано поровну побед и поражений, по три, и 10 очков.

Статистика личных встреч

С момента выхода пчелок в Премьер-Лигу было сыграно уже 6 матчей. Все, чего за это время получилось добиться лондонскому клубу, это однажды выиграть и в прошлом сезоне закончить с грандом вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что МЮ мог с толком провести паузу и прибавить. Но, кажется, более уместно посмотреть на ставку на победу Брентфорда с применением форы +1,0 забитый мяч (коэффициент - 1,75).