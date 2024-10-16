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Англия16 октября 2024, 11:45 | Обновлено 16 октября 2024, 12:20
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Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября в 17:00 матч чемпионата Англии
16 октября 2024, 11:45 | Обновлено 16 октября 2024, 12:20
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В субботу, 19 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – БрентфордСмотреть трансляцию
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