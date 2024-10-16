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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
19.10.2024 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 октября 2024, 11:45 | Обновлено 16 октября 2024, 12:20
19
0

Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября в 17:00 матч чемпионата Англии

16 октября 2024, 11:45 | Обновлено 16 октября 2024, 12:20
19
0
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 19 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Брентфорд
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Манчестер Юнайтед Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Егор Ярмолюк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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