В субботу, 19 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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