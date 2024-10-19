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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 00:43 | Обновлено 19 октября 2024, 00:51
83
0

Сколько времени играть в маске? Сикан рассказал о матче Шахтера с Колосом

Форвард горняков прокомментировал победу в матче 10-го туру УПЛ

19 октября 2024, 00:43 | Обновлено 19 октября 2024, 00:51
83
0
Сколько времени играть в маске? Сикан рассказал о матче Шахтера с Колосом
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан рассказал о победе над «Колосом», восстановлении и ожиданиях от встречи с «Арсеналом».

– Данило, поздравляем с победой и возвращением в команду и на поле! Какие у тебя эмоции и насколько сложным был путь обновления?

– Большое спасибо! Путь был непростым, потому что вылетел из колеи. Травмы для футболиста – это всегда неприятно, особенно не хочется вылетать из команды при таком календаре и пропускать даже день или два, а я пропустил гораздо больше. Впрочем, я работал каждый день, чтобы вернуться сильнее.

– Как сейчас чувствуешь себя и есть ли что-то, что тебя беспокоит?

– Ничего не беспокоит, слава Богу. Работаю дальше и надеюсь, что все будет хорошо.

– У тебя такой особенный яркий новый образ. Адаптировался ли к специальной маске?

– Конечно, нет. Немножко тяжело, ведь необычно играть с маской на лице, она мешает смотреть и ориентироваться. Однако к этому нужно привыкнуть.

– Что говорят врачи по поводу того, сколько времени тебе нужно быть в этой маске?

– Еще недолго, может быть, это была моя последняя игра в маске. Точно еще не знаю, но мне сказали, что игра с «Колосом», вероятно, будет последней в маске.

– В команде что-то говорили о твоем новом образе, возможно, какие-то шутки?

– От тренеров слышал о Зорро, кто-то говорил, что Флэш, из-за молнии на маске, или Супермен. Вот такие шутки.

– Поговорим о матче с «Колосом». Каков был этот поединок для «Шахтера»?

– Очень сложный матч. Мы знаем, что выездные поединки с «Колосом» тяжелые. Однако одержали важную победу, и нам нужно выжимать максимум из каждой игры, ведь потеряли много очков.

– Ты сказал, что против «Колоса» непросто играть именно на выезде. Почему?

– Они очень хорошо обороняются и пропускают мало голов за сезон. Мы понимаем, что они не дают играть соперникам и сами играют просто. Сложно действовать против подобных команд, поскольку они все вместе защищаются и вместе атакуют, это очень хорошее качество.

– Впереди команду ждет непростая дорога во Львов, а затем «горняки» отправятся на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом». Какие предчувствия и чего ожидаете от этого противостояния?

– Надеюсь, что ожидаем только позитива. Это очень важная игра, и в Лиге чемпионов мы будем представлять не только «Шахтер», но и всю страну. Очень хочется получить положительный результат от этой игры, и мы понимаем, что «Арсенал» на этот момент является одной из лучших команд мира.

– Уже чувствуете волнение и мандраж, или их пока нет?

– Он всегда будет, и это хорошо, ведь такие команды, как Арсенал, делают тебя только сильнее.

ВИДЕО. Сколько времени играть в маске? Сикан рассказал о матче Шахтера с Колосом

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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