Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинский Осимхен. Сикан впервые сыграл после перелома носа
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 22:25 | Обновлено 18 октября 2024, 23:03
427
2

ФОТО. Украинский Осимхен. Сикан впервые сыграл после перелома носа

Даниил вышел на второй тайм матча 10-го тура УПЛ против Колоса вместо Эгиналду

18 октября 2024, 22:25 | Обновлено 18 октября 2024, 23:03
427
2
ФОТО. Украинский Осимхен. Сикан впервые сыграл после перелома носа
ФК Шахтер. Даниил Сикан

18 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

Украинский форвард донецкого коллектива Даниил Сикан появился на второй тайм встречи вместо Эгиналду. Голевыми действиями за 45 минут нападающий отличиться не сумел.

Сикан впервые вышел на поле после перелома носа, который он получил в матче ЛЧ против Болоньи (0:0). Даниил играл в защитной маске.

Самым ярким персонажем последнего времени, который выступал в маске, был Виктор Осимхен.

ФОТО. Украинский Осимхен. Сикан впервые сыграл после перелома носа

По теме:
ФОТО. Теперь всё стает реальным! Фаны Реала переживают за Мбаппе
Александрия – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Сборная Украины приняла участие в Unity Euro Cup
фото Даниил Сикан Шахтер Донецк Колос Ковалевка Колос - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу перелом носа защитная маска Виктор Осимхен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны: «У Цыганкова проблемы с тем, чтобы играть каждые три дня»
Футбол | 18 октября 2024, 18:10 3
Тренер Жироны: «У Цыганкова проблемы с тем, чтобы играть каждые три дня»
Тренер Жироны: «У Цыганкова проблемы с тем, чтобы играть каждые три дня»

Мичел отметил, что беспокоится за украинского вингера

Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
Теннис | 18 октября 2024, 09:52 7
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру

Даниэль Коллинс передумала

Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Бокс | 18.10.2024, 08:33
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Драма для Аль-Наср. Роналду принес победу, затем соперник не забил пенальти
Футбол | 18.10.2024, 23:19
Драма для Аль-Наср. Роналду принес победу, затем соперник не забил пенальти
Драма для Аль-Наср. Роналду принес победу, затем соперник не забил пенальти
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.10.2024, 16:30
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
Нигерийский Сикан!
это звучит гордо.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
17.10.2024, 12:39
Футбол
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
16.10.2024, 20:50 15
Футбол
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
18.10.2024, 08:47 3
Бокс
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
16.10.2024, 18:10
Бокс
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
17.10.2024, 08:22
Бокс
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
18.10.2024, 11:18 1
Футбол
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
16.10.2024, 20:59 14
Футбол
Боб АРУМ: «У Майка Тайсона нет ни единого шанса»
Боб АРУМ: «У Майка Тайсона нет ни единого шанса»
17.10.2024, 12:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем