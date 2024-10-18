18 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.

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Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

Украинский форвард донецкого коллектива Даниил Сикан появился на второй тайм встречи вместо Эгиналду. Голевыми действиями за 45 минут нападающий отличиться не сумел.

Сикан впервые вышел на поле после перелома носа, который он получил в матче ЛЧ против Болоньи (0:0). Даниил играл в защитной маске.

Самым ярким персонажем последнего времени, который выступал в маске, был Виктор Осимхен.

ФОТО. Украинский Осимхен. Сикан впервые сыграл после перелома носа