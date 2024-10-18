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Италия
18 октября 2024, 12:54 | Обновлено 18 октября 2024, 12:57
156
1

Довбику на заметку. Рома забивает в два раза меньше, чем Интер

Поединок состоится в ближайшее воскресенье

18 октября 2024, 12:54 | Обновлено 18 октября 2024, 12:57
156
1
Довбику на заметку. Рома забивает в два раза меньше, чем Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

В преддверии матча 8-го тура Серии А «Рома» – «Интер», который состоится в воскресенье вечером, Corriere della Sera подводит итоги голевых серий обеих команд.

Используя статистический сайт Opta, журналисты итальянского издания отмечают, что «джаллоросси» (118) и «нерадзурри» (115) – две команды, которые нанесли наибольшее количество ударов по воротам соперника в начале сезона. Однако если команда Симоне Индзаги забила 16 мячей (лучший показатель атаки вместе с «Аталантой»), то подопечные Ивана Юрича – только восемь голов.

27-летний украинский нападающий Артем Довбик провел в текущем сезоне за римлян девять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Поединок «Рома» – «Интер» состоится на «Стадио Олимпико» в Риме в воскресенье, 20 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Серия A Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Рома - Интер Рома Рим Интер Милан
Павло Павленко Источник: Tuttomercatoweb
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Saar
Інтер-це Інтер. Одна з кращих команд в світі! Але футбол непередбачуваний. Хоч Рома у поганій формі, але склад чудовий!
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