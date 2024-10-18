Довбику на заметку. Рома забивает в два раза меньше, чем Интер

В преддверии матча 8-го тура Серии А «Рома» – «Интер», который состоится в воскресенье вечером, Corriere della Sera подводит итоги голевых серий обеих команд.

Используя статистический сайт Opta, журналисты итальянского издания отмечают, что «джаллоросси» (118) и «нерадзурри» (115) – две команды, которые нанесли наибольшее количество ударов по воротам соперника в начале сезона. Однако если команда Симоне Индзаги забила 16 мячей (лучший показатель атаки вместе с «Аталантой»), то подопечные Ивана Юрича – только восемь голов.

27-летний украинский нападающий Артем Довбик провел в текущем сезоне за римлян девять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Поединок «Рома» – «Интер» состоится на «Стадио Олимпико» в Риме в воскресенье, 20 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.