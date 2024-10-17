Зелински не поможет Интеру против Ромы из-за травмы
Игрок с повреждением приехал из расположения сборной Польши
30-летний польский хавбек миланского «Интера» Петр Зелиньски получил незначительное повреждение в матче Лиги наций, где сборная Польши дома принимала сборную Хорватии (3:3).
Как сообщает Sky Sport Italia, игрок пропустит ближайшую игру в Серии А против «Ромы» на «Стадио Олимпико», но уже будет готов к матчу Лиги чемпионов против «Янг Бойз».
В матче с хорватами Петр открыл счет на 5-й минуте. За «Интер» в этом сезоне поляк сыграл 6 матчей.
Зелиньски перешел в миланский клуб в 2024 году из «Наполи». Для «Интера» этот переход ничего не стоил, ведь игрок был в статусе свободного агента.
Inter, infortunio Zielinski: elongazione alla coscia, salta la Roma #SkySport #SkySerieAhttps://t.co/9duIxsFaME— skysport (@SkySport) October 17, 2024
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