Зелински не поможет Интеру против Ромы из-за травмы

30-летний польский хавбек миланского «Интера» Петр Зелиньски получил незначительное повреждение в матче Лиги наций, где сборная Польши дома принимала сборную Хорватии (3:3).

Как сообщает Sky Sport Italia, игрок пропустит ближайшую игру в Серии А против «Ромы» на «Стадио Олимпико», но уже будет готов к матчу Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

В матче с хорватами Петр открыл счет на 5-й минуте. За «Интер» в этом сезоне поляк сыграл 6 матчей.

Зелиньски перешел в миланский клуб в 2024 году из «Наполи». Для «Интера» этот переход ничего не стоил, ведь игрок был в статусе свободного агента.