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  4. Зелински не поможет Интеру против Ромы из-за травмы
Италия
17 октября 2024, 20:01 | Обновлено 17 октября 2024, 20:17
53
0

Зелински не поможет Интеру против Ромы из-за травмы

Игрок с повреждением приехал из расположения сборной Польши

17 октября 2024, 20:01 | Обновлено 17 октября 2024, 20:17
53
0
Зелински не поможет Интеру против Ромы из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Зелинськи

30-летний польский хавбек миланского «Интера» Петр Зелиньски получил незначительное повреждение в матче Лиги наций, где сборная Польши дома принимала сборную Хорватии (3:3).

Как сообщает Sky Sport Italia, игрок пропустит ближайшую игру в Серии А против «Ромы» на «Стадио Олимпико», но уже будет готов к матчу Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

В матче с хорватами Петр открыл счет на 5-й минуте. За «Интер» в этом сезоне поляк сыграл 6 матчей.

Зелиньски перешел в миланский клуб в 2024 году из «Наполи». Для «Интера» этот переход ничего не стоил, ведь игрок был в статусе свободного агента.

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Петр Зелиньски Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Рома - Интер травма
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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