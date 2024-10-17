Кайл Уокер шокирован решением жены подать на развод

Жена футболиста «Манчестер Сити» Кайла Уокера Энни Килнер подала на развод из-за измены мужа. Источники, близкие к футболисту, сообщают, что Кайл не ожидал такой реакции и выглядит потрясенным.

Уокер не мог поверить в развод, когда получил от жены соответствующие документы. Он был уверен, что они смогут решить совместную проблему и вместе обсудят следующие шаги.

Кайл признался, что измена – это «идиотский выбор», и его жена была для него «родной душой». Энни Килнер хочет от мужа половину его состояния, чтобы обеспечить себя и своих детей после развода.