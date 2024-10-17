Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кайл Уокер шокирован решением жены подать на развод
Другие новости
17 октября 2024, 10:55 |
649
0

Кайл Уокер шокирован решением жены подать на развод

Драма в семье футболиста продолжает набирать обороты

17 октября 2024, 10:55 |
649
0
Кайл Уокер шокирован решением жены подать на развод
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Жена футболиста «Манчестер Сити» Кайла Уокера Энни Килнер подала на развод из-за измены мужа. Источники, близкие к футболисту, сообщают, что Кайл не ожидал такой реакции и выглядит потрясенным.

Уокер не мог поверить в развод, когда получил от жены соответствующие документы. Он был уверен, что они смогут решить совместную проблему и вместе обсудят следующие шаги.

Кайл признался, что измена – это «идиотский выбор», и его жена была для него «родной душой». Энни Килнер хочет от мужа половину его состояния, чтобы обеспечить себя и своих детей после развода.

По теме:
ФОТО. Жена звезды футбола подала на развод и хочет 27 млн фунтов
Испытательный срок. Жена звезды АПЛ вернулась к нему после измены
В PFA определили символическую сборную минувшего сезона АПЛ
Кайл Уокер
Микола Титюк Источник: Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За дебютантом сборной Украины следили скауты зарубежных клубов
Футбол | 17 октября 2024, 09:52 0
За дебютантом сборной Украины следили скауты зарубежных клубов
За дебютантом сборной Украины следили скауты зарубежных клубов

Иван Калюжный привлек к себе внимание иностранных команд

ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
Футбол | 16 октября 2024, 23:45 4
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду

Антонела Роккуццо сделала громкое заявление

ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
Футбол | 17.10.2024, 07:22
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Футбол | 16.10.2024, 11:59
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Футбол | 16.10.2024, 13:41
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
16.10.2024, 07:52
Бокс
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
15.10.2024, 23:47 5
Футбол
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
17.10.2024, 07:40
Бокс
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
16.10.2024, 05:19 3
Футбол
Новичок в топ-10. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Новичок в топ-10. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
15.10.2024, 16:32 2
Бокс
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40
Футбол
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
15.10.2024, 14:17 22
Футбол
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем