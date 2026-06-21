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21 июня 2026, 22:46 | Обновлено 21 июня 2026, 22:50
833
0

ФОТО. Звездный футболист стал отцом в пятый раз. Его жена родила девочку

Кайл Уокер и Энни Килнер впервые стали родителями дочери

21 июня 2026, 22:46 | Обновлено 21 июня 2026, 22:50
833
0
ФОТО. Звездный футболист стал отцом в пятый раз. Его жена родила девочку
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер
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Бывший защитник сборной Англии и защитник «Бернли» Кайл Уокер и его жена Энни Килнер стали родителями в пятый раз.

У пары родилась дочь. Это первая девочка для 35-летнего футболиста и 33-летней Энни, которые уже воспитывают четырех сыновей.

Сообщается, что Уокер был рядом с женой во время родов, а мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

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«Кайл и Энни на седьмом небе от счастья после рождения девочки. Они готовы начать новую главу в жизни», – сообщил источник.

Килнер также подтвердила новость: «Наша драгоценная девочка уже здесь и в безопасности. У нас нет слов от количества любви и радости, которую она принесла нашей семье», – сказала Энни.

В марте Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии. За национальную команду он провел 96 матчей.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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