ФОТО. Звездный футболист стал отцом в пятый раз. Его жена родила девочку
Кайл Уокер и Энни Килнер впервые стали родителями дочери
Бывший защитник сборной Англии и защитник «Бернли» Кайл Уокер и его жена Энни Килнер стали родителями в пятый раз.
У пары родилась дочь. Это первая девочка для 35-летнего футболиста и 33-летней Энни, которые уже воспитывают четырех сыновей.
Сообщается, что Уокер был рядом с женой во время родов, а мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
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«Кайл и Энни на седьмом небе от счастья после рождения девочки. Они готовы начать новую главу в жизни», – сообщил источник.
Килнер также подтвердила новость: «Наша драгоценная девочка уже здесь и в безопасности. У нас нет слов от количества любви и радости, которую она принесла нашей семье», – сказала Энни.
В марте Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии. За национальную команду он провел 96 матчей.
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