Тренер Довбика сделал заявление накануне матча с Интером

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич рассказал, как относится к критике после прихода в римский клуб.

«Я знаю, что происходит снаружи, но я сосредоточен на своей работе. И это радует. У команды есть сумасшедший простор для совершенствования, я вижу, что ребята готовы жертвовать собой. Выступления явно улучшаются, и это важно. В Тригории условия, в которых я двигаюсь, просто фантастические, у меня только положительные ощущения».

«Я никогда не был в подобной истории, но и не был в такой же хорошей. Те, кто любит футбол здесь, наслаждаются самими собой. Я уверен, что с результатами все изменится и снаружи, так всегда было в футболе».

Также Юрич прояснил ситуацию с приходом на смену такой иконе, как Даниэле Де Росси, которого уволили всего после четырех матчей нового сезона.

«Я не запятнан негативом. Я пришел свежим и могу сказать, что мы повышаем уровень игры, давления, у нас больше постоянства в игре. Внутренние отношения просто фантастические, у нас отличный менеджер, мы прекрасно с ним общаемся, у нас много общего, и мы хотим добиться успеха».

«Ближайшим матч с «Интером»? Я сосредоточен только на этом, я не могу вникать в другие вопросы, я даже не собираюсь. Меня интересует подготовка к матчу с «Интером», – сказал Юрич.

В текущем сезоне украинский нападающий Артем Довбик сыграл за «Рому» 9 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 ассист. В турнирной таблице Серии А команда Артема занимает 9-е место, имея в активе 10 очков.