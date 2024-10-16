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Италия
16 октября 2024, 11:19 |
334
0

Тренер Довбика сделал заявление накануне матча с Интером

Иван Юрич пообщался с журналистами накануне важного поединка

16 октября 2024, 11:19 |
334
0
Тренер Довбика сделал заявление накануне матча с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич рассказал, как относится к критике после прихода в римский клуб.

«Я знаю, что происходит снаружи, но я сосредоточен на своей работе. И это радует. У команды есть сумасшедший простор для совершенствования, я вижу, что ребята готовы жертвовать собой. Выступления явно улучшаются, и это важно. В Тригории условия, в которых я двигаюсь, просто фантастические, у меня только положительные ощущения».

«Я никогда не был в подобной истории, но и не был в такой же хорошей. Те, кто любит футбол здесь, наслаждаются самими собой. Я уверен, что с результатами все изменится и снаружи, так всегда было в футболе».

Также Юрич прояснил ситуацию с приходом на смену такой иконе, как Даниэле Де Росси, которого уволили всего после четырех матчей нового сезона.

«Я не запятнан негативом. Я пришел свежим и могу сказать, что мы повышаем уровень игры, давления, у нас больше постоянства в игре. Внутренние отношения просто фантастические, у нас отличный менеджер, мы прекрасно с ним общаемся, у нас много общего, и мы хотим добиться успеха».

«Ближайшим матч с «Интером»? Я сосредоточен только на этом, я не могу вникать в другие вопросы, я даже не собираюсь. Меня интересует подготовка к матчу с «Интером», – сказал Юрич.

В текущем сезоне украинский нападающий Артем Довбик сыграл за «Рому» 9 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 ассист. В турнирной таблице Серии А команда Артема занимает 9-е место, имея в активе 10 очков.

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Иван Юрич Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Павло Павленко Источник: Tuttomercatoweb
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