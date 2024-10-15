«Наиграли на победу». Степаненко – о матче с Чехией в Лиге наций

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко дал оценку поединку с командой Чехии (1:1) в 4-м туре Лиги наций, а также рассказал о своем состоянии после повреждения.

«Мне врачи говорили, что нужно 2-3 недели [для восстановления]. Я был готов сыграть с Грузией, но спасибо Сергею Станиславовичу [Реброву] – он сказал, что здоровье важнее и дал мне отдых, чтобы я готовился уже на Чехию. В принципе, сегодня было все нормально, играл по полной. Но в конце уже было тяжеловато – много пропустил.

Как матч с чехами? Мы понимали, что Чехия очень интенсивная команда. Они пытаются прессинговать, не давать играть в комбинационный футбол. Они в принципе все матчи так играли. К тому же стандарты, ауты очень опасны. Считаю, что в какой-то части матча мы подсели. Дали им возможность играть в их футбол, у них многое получалось. Они забили гол. Один в один такой же, как и когда мы играли в Праге. Хотя до этого разбирали эти моменты. А так я думаю, что и концовку первого тайма, и второй тайм, и забили мяч, и были моменты… Можно сказать, что наиграли на победу,» – рассказал Степаненко.

Ранее Артем Милевский оценил Ивана Калюжного как замену Степаненко в сборной Украины.