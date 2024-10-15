Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Наиграли на победу». Степаненко – о матче с Чехией в Лиге наций
Лига наций
15 октября 2024, 11:30 | Обновлено 15 октября 2024, 11:33
512
7

«Наиграли на победу». Степаненко – о матче с Чехией в Лиге наций

Хавбек оценил поединок 4-го тура евротурнира

15 октября 2024, 11:30 | Обновлено 15 октября 2024, 11:33
512
7
«Наиграли на победу». Степаненко – о матче с Чехией в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко дал оценку поединку с командой Чехии (1:1) в 4-м туре Лиги наций, а также рассказал о своем состоянии после повреждения.

«Мне врачи говорили, что нужно 2-3 недели [для восстановления]. Я был готов сыграть с Грузией, но спасибо Сергею Станиславовичу [Реброву] – он сказал, что здоровье важнее и дал мне отдых, чтобы я готовился уже на Чехию. В принципе, сегодня было все нормально, играл по полной. Но в конце уже было тяжеловато – много пропустил.

Как матч с чехами? Мы понимали, что Чехия очень интенсивная команда. Они пытаются прессинговать, не давать играть в комбинационный футбол. Они в принципе все матчи так играли. К тому же стандарты, ауты очень опасны. Считаю, что в какой-то части матча мы подсели. Дали им возможность играть в их футбол, у них многое получалось. Они забили гол. Один в один такой же, как и когда мы играли в Праге. Хотя до этого разбирали эти моменты. А так я думаю, что и концовку первого тайма, и второй тайм, и забили мяч, и были моменты… Можно сказать, что наиграли на победу,» – рассказал Степаненко.

Ранее Артем Милевский оценил Ивана Калюжного как замену Степаненко в сборной Украины.

По теме:
Довбик, забив Чехии, отпраздновал голевой юбилей
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка
Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины
Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Чехия сборная Чехии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Футбол | 14 октября 2024, 20:30 109
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии

Поединок 4-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 14 октября во Вроцлаве и начнется в 21:45

ВИДЕО. Ребров дал оценку ничьей с Чехией в Лиге наций
Футбол | 15 октября 2024, 10:53 1
ВИДЕО. Ребров дал оценку ничьей с Чехией в Лиге наций
ВИДЕО. Ребров дал оценку ничьей с Чехией в Лиге наций

Украинцы сыграли 1:1 в 4-м туре евротурнира

«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 15.10.2024, 08:42
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Футбол | 14.10.2024, 20:56
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Двукратный триумфатор ЛЧ давал за таланта Динамо 10 млн. Известен ответ
Футбол | 15.10.2024, 07:48
Двукратный триумфатор ЛЧ давал за таланта Динамо 10 млн. Известен ответ
Двукратный триумфатор ЛЧ давал за таланта Динамо 10 млн. Известен ответ
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
D1927K
Та не награли ми на перемогу. В нас нічия на випадково вийшла.
Ответить
+3
nick07
якби награли то і рахунок був би відповідний
Ответить
+2
Fitness.sports
Развеселил.
Ответить
+2
OLDTROLL
Просто смішно!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
якщо він таке сказав , то у хлопця щось з мізками не те, явно завищена самооцінка ,мабуть від цього  страждає вся збірна, зірки))) мать їх таку.
Ответить
+1
Saar
"Награли на перемогу". Ну, якби правила були такі, що в кінці матчу давали перемогу тому, хто створив найбільше моментів, а не більше забив, то тоді мрії цього фантазера збулись би🤣🤣🤣. До того ж , ми відігравались, та ще й з пенальті. Яка перемога!?? Тут за нічию дякувати фарту потрібно! Награли вони.. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 8
Футбол
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
13.10.2024, 13:41 4
Бокс
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
13.10.2024, 13:21 12
Теннис
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 11
Бокс
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
14.10.2024, 00:58 3
Бокс
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
13.10.2024, 11:14 11
Футбол
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
13.10.2024, 09:00 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем