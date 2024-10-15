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  4. Милевский оценил Калюжного как замену Степаненко в сборной Украины
Лига наций
15 октября 2024, 10:06 | Обновлено 15 октября 2024, 10:09
580
0

Милевский оценил Калюжного как замену Степаненко в сборной Украины

Бывший нападающий — о полузащитнике-новичке национальной команды

15 октября 2024, 10:06 | Обновлено 15 октября 2024, 10:09
580
0
Милевский оценил Калюжного как замену Степаненко в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский высказал мнение об игре опорного полузащитника Ивана Калюжного за национальную команду в матчах Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1), которые стали для него первыми в форме сборной страны.

– Что скажете об игре Калюжного? Парень сыграл всего две игры за сборную, но кажется, что он в этой команде уже лет пять, так уверенно выглядит.

– Дай Бог удачи и здоровья молодому человеку. Видно, что он старается. Ваня говорил, что у него была мечта сыграть за сборную Украины, и он этого добился своим трудом. Калюжный живет игрой, живет моментом, чтобы не пропустить единоборство, постоянно заряжен. Мужик! Лицо у него такое мужское. По нему видно, что он уже состоялся как футболист. Я ему желаю только успехов.

– Калюжный – достойная замена Степаненко, учитывая возраст Тараса?

– Да, 100%, – заявил Милевский.

Ранее Артем Милевский высказал мнение об Артеме Довбыке в сборной и в «Роме».

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Иван Калюжный Украина - Чехия сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Артем Милевский
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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