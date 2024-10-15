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  4. Милевский высказал мнение о Довбике в сборной и в Роме
Лига наций
15 октября 2024, 09:48 | Обновлено 15 октября 2024, 09:49
1318
0

Милевский высказал мнение о Довбике в сборной и в Роме

Экс-нападающий – о показателях украинца

15 октября 2024, 09:48 | Обновлено 15 октября 2024, 09:49
1318
0
Милевский высказал мнение о Довбике в сборной и в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился мнением об игре нападающего Артема Довбика в форме национальной команды и в рядах клуба — римской «Ромы».

– Довбик забил пенальти [в матче с Чехией], но его игра за сборную в последних матчах вызывает вопросы. Расскажите с точки зрения нападающего, почему Артем играет сейчас так бледно в национальной команде, хотя в «Роме» уже начал забивать?

– Честно, я не знаю. Я не люблю рассуждать и не хочу лезть в дела команды. Я просто смотрел футбол. Да, Довбык забил пенальти, сравнял счет, но остальное время выглядел бледно. Желания у него вагон, но, возможно, влияют какие-то факторы, – заявил Милевский.

Ранее Артем Милевский высказался о шансах сборной Украины в последних играх Лиги наций.

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Артем Довбик Артем Милевский сборная Украины по футболу Украина - Чехия Лига наций
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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