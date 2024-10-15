«Непредсказуемые ребята». Милевский – о шансах сборной в последних играх ЛН

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился мнением о том, на что может рассчитывать национальная команда, руководимая Сергеем Ребровым, в заключительных матчах Лиги наций против сборных Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября).

– Чего вы ожидаете от заключительных матчей сборной Украины в Лиге наций: против Грузии и Албании. Есть шансы побороться за повышение в классе?

– У Чехии семь очков, у Грузии и Албании по шесть, у нас - четыре. В оставшихся матчах может быть все, что угодно. Наши достаточно непредсказуемые ребята. Если выиграем две игры, то пройдем дальше. Будем болеть и надеяться на лучшее. Будем живы не умрем. Быть добру (смеется, - прим.)! Сергею Станиславовичу явно нелегко, но я желаю ему и команде только удачи.

– А с такой игрой, которую показывает сейчас Украина, вы верите, что мы сможем набрать шесть очков?

– Не мне решать, какая игра, я просто смотрю футбол, как болельщик. Есть много экспертов, которые могут рассказать. Это и Александр Борисович Головко, и Игорь Степанович Цыганык, и Витя Вацко. А я скромный человек. После футбола посмотрю Бэтмена и спать, – рассказал Милевский.