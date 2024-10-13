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Испания
12.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Дания
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Лига наций
13 октября 2024, 01:59 | Обновлено 13 октября 2024, 02:13
76
0

Испания – Дания – 1:0. Фурия на первом месте. Видео гола и обзор

Чемпионы Европы дожали соперников и обошли их в турнирной таблице

13 октября 2024, 01:59 | Обновлено 13 октября 2024, 02:13
76
0
Испания – Дания – 1:0. Фурия на первом месте. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась игра 3-го тура в группе А4 Лиги наций. Испания дома принимала лидера группы Данию (до матча у чемпионов Европы было четыре очка, а у датчан – шесть).

Игра закончилась минимальной победой чемпионов Европы. Гол в конце игры забил Субименди, удачно поймал мяч на ногу на линии штрафной.

Лига наций. 3 тур. Группа А4

Испания –ndash; Дания –ndash; 1:0

Гол: Субименди, 79

Испания: Рая, Гримальдо, Лапорт, Вивиан, Порро, Руис, Субименди, Оярсабаль (Баэна, 62), Педри (Мерино, 62), Ямаль (Гомес, 90+3), Мората (Хоселе, 78).

Дания: Шмейхель, Нельссон, Вестергор, Кристенсен, Кристиансен, Ба, Хейб&ерг, Юлманд, Гронбек (Хойлунд, 78), Дольберг (Поульсен, 73), Эриксен (Исаксен) 73).

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Испания).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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