Испания – Дания – 1:0. Фурия на первом месте. Видео гола и обзор

Состоялась игра 3-го тура в группе А4 Лиги наций. Испания дома принимала лидера группы Данию (до матча у чемпионов Европы было четыре очка, а у датчан – шесть).

Игра закончилась минимальной победой чемпионов Европы. Гол в конце игры забил Субименди, удачно поймал мяч на ногу на линии штрафной.

Лига наций. 3 тур. Группа А4

Испания –ndash; Дания –ndash; 1:0

Гол: Субименди, 79

Испания: Рая, Гримальдо, Лапорт, Вивиан, Порро, Руис, Субименди, Оярсабаль (Баэна, 62), Педри (Мерино, 62), Ямаль (Гомес, 90+3), Мората (Хоселе, 78).

Дания: Шмейхель, Нельссон, Вестергор, Кристенсен, Кристиансен, Ба, Хейб&ерг, Юлманд, Гронбек (Хойлунд, 78), Дольберг (Поульсен, 73), Эриксен (Исаксен) 73).