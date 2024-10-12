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Лига наций УЕФА. Лига A
Сербия
12.10.2024 21:45 – FT 2 : 0
Швейцария
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Лига наций
12 октября 2024, 23:40 | Обновлено 13 октября 2024, 00:47
167
0

Сборная Испании дожала Данию, Сербия победила Швейцарию

Чемпионы Европы вырвали победу

12 октября 2024, 23:40 | Обновлено 13 октября 2024, 00:47
167
0
Сборная Испании дожала Данию, Сербия победила Швейцарию
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Испании на своем стадионе принимала команду Дании. Действующие чемпионы Европы добыли победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил Мартин Субименди.

В параллельном матче сборная Сербии дома обыграла Швейцарию – 2:0. Отметим, что форвард швейцарцев Брель Эмболо не реализовал пенальти на 77-й минуте.

Положение в группе А4: Испания (7 очков), Дания (6), Сербия (4), Швейцария (0).

Лига наций. 3-й тур, 12 октября

  • Лига А. Группа 4

21:45. Испания – Дания – 1:0

Гол: Субименди, 79

21:45. Сербия – Швейцария – 2:0

Голы: Эльведи, 45+1 (автогол), Митрович, 61

Нереализованный пенальти: Эмболо (Швейцария), 77

Турнирная таблица

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
46’
ГОЛ ! Автогол забил Нико Эльведи (Швейцария).
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Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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