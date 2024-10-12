Сборная Испании дожала Данию, Сербия победила Швейцарию
Чемпионы Европы вырвали победу
12 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Испании на своем стадионе принимала команду Дании. Действующие чемпионы Европы добыли победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил Мартин Субименди.
В параллельном матче сборная Сербии дома обыграла Швейцарию – 2:0. Отметим, что форвард швейцарцев Брель Эмболо не реализовал пенальти на 77-й минуте.
Положение в группе А4: Испания (7 очков), Дания (6), Сербия (4), Швейцария (0).
Лига наций. 3-й тур, 12 октября
- Лига А. Группа 4
21:45. Испания – Дания – 1:0
Гол: Субименди, 79
21:45. Сербия – Швейцария – 2:0
Голы: Эльведи, 45+1 (автогол), Митрович, 61
Нереализованный пенальти: Эмболо (Швейцария), 77
Турнирная таблица
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