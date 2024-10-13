Сербия – Швейцария – 2:0. Кантоны в шоке. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч группы А4 в Лиге наций. Сербия дома принимала Швейцарию и победила со счетом 2:0, голы забивали Митрович и Эльведи (в свои ворота).

После трех туров Швейцария имеет ноль набранных очков при разнице мячей 1-8. Напомним, что в свое время Швейцария удержалась в дивизионе А благодаря кабинетной победе над сборной Украины, воспользовавшись заболеванием игроков «сине-желтых» на коронавирус.

Лига наций. 3 тур. Группа А4.

Сербия – Швейцария – 2:0

Голы: Эльведи, 45+1, аг, Митрович, 61

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Эракович, Лукич (Здьелар, 53), Самарджич, Неделькович (Симич, 73), Бирманчевич (Чумич, 88), Груич (Йович, 46), Максимович, Митрович (Максимович, 74).

Швейцария: Кобель, Родригес (Гарсия, 70), Аканджи, Эльведи, Эбишер (Фернандеш, 70), Джака, Фройлер, Отмер (Ридер, 46), Ндое, Эмболо (Монтейро, 8 ), Амдуни (Зекири, 70).