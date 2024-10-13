Сербия – Швейцария – 2:0. Кантоны в шоке. Видео голов и обзор матча
Швейцария заслуженно занимает последнее место в группе с нулем набранных очков
Состоялся матч группы А4 в Лиге наций. Сербия дома принимала Швейцарию и победила со счетом 2:0, голы забивали Митрович и Эльведи (в свои ворота).
После трех туров Швейцария имеет ноль набранных очков при разнице мячей 1-8. Напомним, что в свое время Швейцария удержалась в дивизионе А благодаря кабинетной победе над сборной Украины, воспользовавшись заболеванием игроков «сине-желтых» на коронавирус.
Лига наций. 3 тур. Группа А4.
Сербия – Швейцария – 2:0
Голы: Эльведи, 45+1, аг, Митрович, 61
Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Эракович, Лукич (Здьелар, 53), Самарджич, Неделькович (Симич, 73), Бирманчевич (Чумич, 88), Груич (Йович, 46), Максимович, Митрович (Максимович, 74).
Швейцария: Кобель, Родригес (Гарсия, 70), Аканджи, Эльведи, Эбишер (Фернандеш, 70), Джака, Фройлер, Отмер (Ридер, 46), Ндое, Эмболо (Монтейро, 8 ), Амдуни (Зекири, 70).
События матча
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