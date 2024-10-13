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Лига наций УЕФА. Лига A
Сербия
12.10.2024 21:45 – FT 2 : 0
Швейцария
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Лига наций
13 октября 2024, 01:40 | Обновлено 13 октября 2024, 01:56
38
1

Сербия – Швейцария – 2:0. Кантоны в шоке. Видео голов и обзор матча

Швейцария заслуженно занимает последнее место в группе с нулем набранных очков

13 октября 2024, 01:40 | Обновлено 13 октября 2024, 01:56
38
1
Сербия – Швейцария – 2:0. Кантоны в шоке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч группы А4 в Лиге наций. Сербия дома принимала Швейцарию и победила со счетом 2:0, голы забивали Митрович и Эльведи (в свои ворота).

После трех туров Швейцария имеет ноль набранных очков при разнице мячей 1-8. Напомним, что в свое время Швейцария удержалась в дивизионе А благодаря кабинетной победе над сборной Украины, воспользовавшись заболеванием игроков «сине-желтых» на коронавирус.

Лига наций. 3 тур. Группа А4.

Сербия – Швейцария – 2:0

Голы: Эльведи, 45+1, аг, Митрович, 61

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Эракович, Лукич (Здьелар, 53), Самарджич, Неделькович (Симич, 73), Бирманчевич (Чумич, 88), Груич (Йович, 46), Максимович, Митрович (Максимович, 74).

Швейцария: Кобель, Родригес (Гарсия, 70), Аканджи, Эльведи, Эбишер (Фернандеш, 70), Джака, Фройлер, Отмер (Ридер, 46), Ндое, Эмболо (Монтейро, 8 ), Амдуни (Зекири, 70).

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
46’
ГОЛ ! Автогол забил Нико Эльведи (Швейцария).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Vbolivalnyk-Peter
Тепер кантони будуть собі голову сушити, як то в черговий раз "порішати" щоб не вилитіти... Може сербів дискваліфікують за те, що вони до прикладу Косово не визнають, як незалежну державу, чи за те, що москалів підтримують (тоді я буду тільки за!!)....
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