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Лига наций
13 октября 2024, 00:59 | Обновлено 13 октября 2024, 01:09
268
0

Пройден экватор. Турнирные таблицы Лиги наций после 3 туров

Вечером 12 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций

13 октября 2024, 00:59 | Обновлено 13 октября 2024, 01:09
268
0
Пройден экватор. Турнирные таблицы Лиги наций после 3 туров
УЕФА

Вечером 12 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пройден экватор турнира, определились лидеры групп после матчей 3-го тура.

Лига наций. 3-й тур, 12 октября

🔹 Лига A

  • 19:00. Хорватия – Шотландия – 2:1
  • 21:45. Испания – Дания – 1:0
  • 21:45. Польша – Португалия – 1:3
  • 21:45. Сербия – Швейцария – 2:0

🔹 Лига C

  • 16:00. Литва – Косово – 1:2
  • 19:00. Болгария – Люксембург – 0:0
  • 21:45. беларусь – Северная Ирландия – 0:0
  • 21:45. Кипр – Румыния – 0:3

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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