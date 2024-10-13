Лига наций13 октября 2024, 00:59 | Обновлено 13 октября 2024, 01:09
268
0
Пройден экватор. Турнирные таблицы Лиги наций после 3 туров
Вечером 12 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций
13 октября 2024, 00:59 | Обновлено 13 октября 2024, 01:09
268
0
Вечером 12 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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Пройден экватор турнира, определились лидеры групп после матчей 3-го тура.
Лига наций. 3-й тур, 12 октября
🔹 Лига A
- 19:00. Хорватия – Шотландия – 2:1
- 21:45. Испания – Дания – 1:0
- 21:45. Польша – Португалия – 1:3
- 21:45. Сербия – Швейцария – 2:0
🔹 Лига C
- 16:00. Литва – Косово – 1:2
- 19:00. Болгария – Люксембург – 0:0
- 21:45. беларусь – Северная Ирландия – 0:0
- 21:45. Кипр – Румыния – 0:3
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
Лига D
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