ДЮМФРИС: «Я надеюсь, что продлю контракт с Интером»
Нидерландский игрок начал больше появляться в составе команды
28-летний нидерландский защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис намерен подписать контракт с клубом, несмотря на то, что не имеет достаточно игровой практики.
«Я надеюсь, что продлю контракт с «Интером» как можно скорее. Я не так много играл, поэтому взял паузу в подписании соглашения с командой. Я хочу играть больше и буду делать все, чтобы получать больше игрового времени», — цитирует игрока DailySport.
Дензел перешел в «Интер» из «ПСВ» в 2021 году за 16 миллионов евро. В этом сезоне игрок сыграл 5 матчей в Серии А и 2 игры в Лиге чемпионов.
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