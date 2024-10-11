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Италия
11 октября 2024, 18:55 | Обновлено 11 октября 2024, 18:59
56
0

ДЮМФРИС: «Я надеюсь, что продлю контракт с Интером»

Нидерландский игрок начал больше появляться в составе команды

11 октября 2024, 18:55 | Обновлено 11 октября 2024, 18:59
56
0
ДЮМФРИС: «Я надеюсь, что продлю контракт с Интером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

28-летний нидерландский защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис намерен подписать контракт с клубом, несмотря на то, что не имеет достаточно игровой практики.

«Я надеюсь, что продлю контракт с «Интером» как можно скорее. Я не так много играл, поэтому взял паузу в подписании соглашения с командой. Я хочу играть больше и буду делать все, чтобы получать больше игрового времени», — цитирует игрока DailySport.

Дензел перешел в «Интер» из «ПСВ» в 2021 году за 16 миллионов евро. В этом сезоне игрок сыграл 5 матчей в Серии А и 2 игры в Лиге чемпионов.

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Дензел Дюмфрис чемпионат Италии по футболу Интер Милан продление контракта Серия A
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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