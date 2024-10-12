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  4. Обновлены цены на звезд. Невероятные цифры Ямала. Кто теперь по $200 млн?
Англия
12 октября 2024, 01:38 |
301
0

Обновлены цены на звезд. Невероятные цифры Ямала. Кто теперь по $200 млн?

Поднялись в цене Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд

12 октября 2024, 01:38 |
301
0
Обновлены цены на звезд. Невероятные цифры Ямала. Кто теперь по $200 млн?
correodelcaroni.com. Ламин Ямал и Винисиус Жуниор

Известный портал Transfermarkt обновил реестр самых дорогих футболистов мира.

Поднялись в цене главный претендент на Золотой мяч 2024 Винисиус Жуниор из «Реала» и лидер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Теперь двое стоят по 200 миллионов долларов. Они лидеры списка.

В $180 млн оценены звезды «Реала» Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. А Ламин Ямал теперь стоит $150 млн. Такая цена и у Фила Фодена из «Манчестер Сити».

Самыми дорогими украинскими футболистами являются Артем Довбик из «Ромы», Александр Зинченко из «Арсенала» и Георгий Судаков из «Шахтера». Цена на троих по 35 миллионов евро.

Ранее был обновлен рейтинг самых дорогих украинцев в АПЛ.

Топ-10 самых дорогих футболистов планеты по версии Transfermarkt

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Винисиус Жуниор Transfermarkt Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Ламин Ямал Фил Фоден Артем Довбик Александр Зинченко Георгий Судаков финансы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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