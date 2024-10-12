Обновлены цены на звезд. Невероятные цифры Ямала. Кто теперь по $200 млн?
Поднялись в цене Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд
Известный портал Transfermarkt обновил реестр самых дорогих футболистов мира.
Поднялись в цене главный претендент на Золотой мяч 2024 Винисиус Жуниор из «Реала» и лидер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Теперь двое стоят по 200 миллионов долларов. Они лидеры списка.
В $180 млн оценены звезды «Реала» Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. А Ламин Ямал теперь стоит $150 млн. Такая цена и у Фила Фодена из «Манчестер Сити».
Самыми дорогими украинскими футболистами являются Артем Довбик из «Ромы», Александр Зинченко из «Арсенала» и Георгий Судаков из «Шахтера». Цена на троих по 35 миллионов евро.
Ранее был обновлен рейтинг самых дорогих украинцев в АПЛ.
Топ-10 самых дорогих футболистов планеты по версии Transfermarkt
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